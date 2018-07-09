性侵心智退化OL 男判刑4年半

2018年07月09日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

1名OL因童年陰影，罹患創傷後壓力症候群(PTSD)，導致有雙重人格，言行有時會不自主退化成5、6歲小女孩，她告知視為大哥的邱姓男子，邱卻利用其雙重人格予以性侵。邱辯稱是她精神狀況產生錯覺，但台北地院仍依乘機性交罪判邱徒刑4年6月。

據指出，被害人因童年見患精神疾病的姑姑被關鐵籠，痛苦掙扎、吼叫畫面深植腦海，加上父親家暴而患精神疾病，她長年就診，2012年被診斷出重鬱症及創傷壓力症候群（PTSD，Post-Traumatic Stress Disorder）有幼兒退化症狀。

判決指出，邱與被害人曾是科技公司同事，2011年她轉行證券業，招攬邱為客戶，2人再有接觸，以兄妹相稱，常以MSN、SKYPE聊天，邱因而獲悉她患創傷後壓力症候群（PTSD），言行會退化成幼兒狀態。

2013年6月，邱利用她患有雙重人格，帶進公司會議室性侵。事後心理諮商師發現她遭性侵的片段資訊，報警處理。

邱辯稱，知道被害人有幼兒退化症，但沒有乘機性交，她精神狀況不佳，一直認為曾遭性侵，產生「因而有孩子，但孩子死了」等錯覺。

法官依醫院鑑定報告，認被害人雙重人格不影響證詞證據力，且被害人對話提到「幼兒退化的我，覺得自己被你這個親人侵犯」、「你一直在跟幼兒退化的我make love」，及被害人悠遊卡紀錄顯示遭性侵當天曾在邱住處、公司附近捷運站出入，加上邱測謊未過，不採信邱說詞。

法官認為邱明知被害人生活、精神上極度仰賴其開導，竟藉她身心不穩性交，致其身心嚴重受創，判刑4年6月。全案可上訴。

(中國時報)