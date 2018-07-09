新故鄉願景－匠愛點燈 共生自強新家園

2018年07月09日 04:10 中國時報 林雅惠 ／專題報導 郭韋綺、／專題報導

匠愛家園成立蛋捲工坊，販售商品增加收入。

匠愛家園自給自足，鹹冰棒工廠銷售長紅；下圖為設置魚菜共生，種菜自己吃。（匠愛家園提供）

動員令

香港牧師夫妻孔漢釗、郭敏琪6年前租下高雄岡山1所廢棄國小，以貨櫃屋打造「匠愛家園」收容無依兒童、失怙老人、更生人、身心障礙者，這處以愛為名的共生家園，完全不靠政府補助，而是憑著生產冰棒、蛋捲、種菜自給自足，在彼此陪伴互助中，重建家庭生活常軌，也找回自我價值。

沒有血緣、來自不同家庭背景的陌生人，成為緊密相依的「家人」，這是怎麼辦到的？牧師孔漢釗說，家的定義其實很簡單，就是陪伴，陪伴是一切的答案。

香港牧師夫妻用心陪伴

走進由廢棄小學改建而成的匠愛家園大門，首先映入眼簾是1棵大榕樹，操場變菜園、教室變工廠或咖啡館，這裡不強調安置收容、而是以共生共存為目標的家園，給了在社會邊緣遊走的弱勢族群一個不可思議又無可取代的家。

孔漢釗表示，簡單說，匠愛就是以共生經濟為核心運作的社區，這裡成員有單親媽媽、失依長輩、酗酒者、誤入歧途的更生人，他們的背景不盡相同，但有個共同點，就是曾經被社會拋棄、曾經絕望過。

「匠愛的存在不是為了要聚集他們互相取暖、自怨自艾，而是要幫助他們重新站起來，打造一個彼此相愛的共生社區。」孔漢釗說，因此匠愛不向政府申請資源，就是不希望讓住民覺得被接納都是因為匠愛拿了政府補助。

他坦言，匠愛家園成立之初相當克難，只能靠販賣二手商品、衣物及微薄教會捐獻度日，用廢棄家具、貨櫃屋打造居所，後來附近民眾聽到了匠愛的故事，捐贈麵包、白米，學校也送來剩餘營養午餐、水果。在默默創園1年後，有位老師傅把一手創立的鹹冰棒品牌和工廠產線，連同訂單都轉移捐贈給匠愛，從此改變了匠愛。

不靠政府補助自給自足

孔漢釗不諱言，匠愛家園開銷龐大，每月租金、水電、交通、三餐和醫療費用至少4、50萬元，鹹冰棒的獨特口味與濃濃的台灣人情味，受到大眾歡迎與捧場，成了家園主要收入來源。

鹹冰棒闖出名號後，孔漢釗也將母親拿手的白芝麻椰絲蛋捲商品化，成立蛋捲工坊，後來陸續加入匠人咖啡坊、福利社、窯烤披薩、魚菜共生等收入，才讓匠愛家園漸上軌道。

讓弱勢族群開始新生活

家園所有人都分配工作，從廚房、冰棒工廠、福利社、田園種植到打掃環境各司其職，即便中風行動不便的家人也會安排燒柴火、看鍋爐，找到獲得被肯定、有自我價值的生活，知道自己不是被收容，而是不分尊卑自給自足。

住民說，工作也不是為了抵銷食衣住行費用，每人還能獲得合理薪資報酬，每周依工作表現領取家園專屬點券代幣，領代幣是最開心的時刻，因為能用來喝匠人咖啡或上福利社購買生活用品、衣物，透過工作賺取自己的生活費，找回了自我價值，擺脫過往創痛、悲情與陰霾，現在每天快樂過生活，不但不再和別人比較，更開心與其他「家人」彼此扶持照顧。

住民們還說，這樣共生互持的模式，再也不需要害怕被遺棄或淘汰，而是永遠的錄用、無條件的接納，匠愛成為他們安身立命的地方，更找到歸屬感。

(中國時報)