暖心釗哥 樂當邊緣人靠山

2018年07月09日 04:10 中國時報 林雅惠 ／專題報導 郭韋綺、／專題報導

匠愛家園創辦人孔漢釗出生在動盪的時代，母親經歷國共內戰、文革後，帶著年幼的哥哥偷渡到香港，母親顛沛流離的人生深深影響他，在一次到台灣的旅程中，觸動他內心的記憶，於是孔漢釗與妻子郭敏琪落腳台灣，幫助落難邊緣人找到生存價值。

住在匠愛家園這個大家庭的成員，背後都有一段不堪回首的人生故事，被社會徹底的拋棄再也回不去，來自破碎家庭的孔漢釗因有著相同遭遇，促使他一手創立匠愛家園，並以「障礙」諧音取名「匠愛」。

在這裡，大家都稱呼大家長孔漢釗「釗哥」而不是牧師，孔漢釗認為付出的愛與幫助不該有條件，也因此弱勢族群需要的不是消極的安置收容，而是更能積極活下去的機會，在匠愛家園，不僅滿足成員對正常家庭的渴望、彌補生命不完整的缺角，更是一處社會企業，大家有工作、生產力，更找回自我與自信。

去年有對老夫婦喝鹽酸自殺，老公沒死被救回，醫院社工將他送來匠愛，但他仍不斷找鹽酸企圖再自殺，所幸都被社工發現制止，老翁如今食道受傷無法順利進食，曾問「釗哥」說：「人生到底是為了什麼？」孔漢釗只是堅定而緩慢地說：「人生沒有答案，我唯一能做的就是成為你們的家人，陪伴一起走下去。」

匠愛家園目前生產的蛋捲、冰棒都是家園的住民親手所做，盼望社會大眾能給予支持，讓他們重新找回自我與自信。

孔漢釗說，匠愛家園是互為依賴、共生共榮的生命共同體，大家坦然接受了人生無常，也相信唯有彼此陪伴與支持才能解答人生，這處在社會框架之外的世外桃源，顛覆了家的定義，對台灣社會而言既是挑戰、也是典範。

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(中國時報)