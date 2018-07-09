公益路跑 金牌女將相挺

2018年07月09日 04:10 中國時報 林雅惠 ／專題報導 郭韋綺、／專題報導

匠愛家園的存在不但給了社會當頭棒喝，也獲得廣大肯定，近年來匠愛家園籌辦馬拉松公益路跑，今年邁入第3屆，匯集500多名跑友為愛而跑，在世大運奪下舉重金牌的郭婞淳、滑輪溜冰5金后楊合貞都來共襄盛舉，成為路跑最大亮點。

匠愛家園取名自諧音的「障礙」，這裡的成員生命遭逢人生巨變，有著各式各樣的難處和阻礙，人生道路走得並不順利，但在匠愛他們勇敢奮起，沒有放棄人生，希望重新再來過。

有人曾因喪母之痛而酗酒不可自拔，成功戒除酒癮後，成為匠愛家園得力助手照顧老人起居、接送就醫；也有服用精神病藥物被綑綁多年的單親媽媽，重新振作起來再也不必服藥，以過來人經驗帶著特殊境遇婦女工作，恢復生存能力。

為讓更多人看到他們翻轉人生的精采一面，重新迎向人生，匠愛家園3年前發起馬拉松公益路跑，從只有100多人報名到今年超過500人參加，各地路跑團紛紛踴躍響應，另一方面也希望創造盈餘繼續扶助弱勢。

台灣的匠愛故事還紅到香港，不但有香港老闆出資要把鹹冰棒工廠引進香港販售，幫助提高銷售業績，香港歌手小天后鄧紫棋今年2月農曆年前也低調到高雄岡山送愛，探訪匠愛家園，一起和成員揮毫寫春聯，捐贈全新的圍巾、外套與帽子。

此外，匠愛也以家園自身特色發展出獨特的體驗營，有別於一般的營隊，匠愛營隊著重的主題是「缺乏」，因為只有在缺乏中更能學習體貼、頓悟，對於他人的困境更能憐憫、理解，透過「缺乏體驗營」，找回對人生的感動。

（飲酒過量有害身體健康）

(中國時報)