台北開齋節 與民同歡接地氣

2018年07月09日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市開齋節上月17日於大安森林公園盛大舉行，今年首度連結在地文化，邀請民眾、駐台使節共襄盛舉，結合台北清真寺、國際穆斯林學生協會等，開創富含國際化、在地化、產業化的城市活動，吸引逾4萬名民眾參與，讓開齋節不再僅是穆斯林的專屬儀式，更是台北城民眾的共同慶典。

台北市開齋節邁入第3年，北市觀傳局首度以嘉年華為概念，廣邀穆斯林及市民加入，活動安排移工樂團、中東舞團與台灣朋友同歡，還規畫印尼蠟染、印度指甲花彩繪、穆斯林頭巾、美食市集等體驗，更攜手郭元益、台北101推出限量優惠及商品，另外適逢端午節，現場也發送粽子，多國文化相互激盪，宛如一場聯合國夏日饗宴。

打電話回家 解思鄉情懷

為了一解移工的思鄉情懷，活動也邀請有印尼情歌王子之稱的Pasha UNGU來台演唱，現場還安排寄明信片的活動。另外，也與眾多電信業者合作，讓移工能撥打電話回家，不少人因此紅了眼眶，直呼「超貼心！」

首推清真販賣機 通通MIT

此外，今年開齋節也推出非穆斯林國家首台「清真販賣機」，提供三明治、速泡飯等商品，最為特別的是該販賣機的開發與製造通通MIT，吸引國外業者詢問，業者也計畫逐步在擁有眾多穆斯林學生的學校設點，提供更方便的選擇。

北市觀傳局長陳思宇表示，台北開齋節首次加入「穆斯林嘉年華」的概念，強化市民參與與文化融合，活動透過國際化、在地化及產業化的規畫，創造市民、穆斯林及台北觀光的三贏， 將持續打造友善環境，讓台北成為穆斯林旅遊城市首選！

(中國時報)