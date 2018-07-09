台北開齋節 與民同歡接地氣

2018台北開齋節首度結合嘉年華形式，連結在地人文，吸引眾多台北市民共襄盛舉。（北市觀傳局提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市開齋節上月17日於大安森林公園盛大舉行，今年首度連結在地文化，邀請民眾、駐台使節共襄盛舉，結合台北清真寺、國際穆斯林學生協會等，開創富含國際化、在地化、產業化的城市活動，吸引逾4萬名民眾參與，讓開齋節不再僅是穆斯林的專屬儀式，更是台北城民眾的共同慶典。

台北市開齋節邁入第3年，北市觀傳局首度以嘉年華為概念，廣邀穆斯林及市民加入，活動安排移工樂團、中東舞團與台灣朋友同歡，還規畫印尼蠟染、印度指甲花彩繪、穆斯林頭巾、美食市集等體驗，更攜手郭元益、台北101推出限量優惠及商品，另外適逢端午節，現場也發送粽子，多國文化相互激盪，宛如一場聯合國夏日饗宴。

打電話回家 解思鄉情懷

為了一解移工的思鄉情懷，活動也邀請有印尼情歌王子之稱的Pasha UNGU來台演唱，現場還安排寄明信片的活動。另外，也與眾多電信業者合作，讓移工能撥打電話回家，不少人因此紅了眼眶，直呼「超貼心！」

首推清真販賣機 通通MIT

此外，今年開齋節也推出非穆斯林國家首台「清真販賣機」，提供三明治、速泡飯等商品，最為特別的是該販賣機的開發與製造通通MIT，吸引國外業者詢問，業者也計畫逐步在擁有眾多穆斯林學生的學校設點，提供更方便的選擇。

北市觀傳局長陳思宇表示，台北開齋節首次加入「穆斯林嘉年華」的概念，強化市民參與與文化融合，活動透過國際化、在地化及產業化的規畫，創造市民、穆斯林及台北觀光的三贏， 將持續打造友善環境，讓台北成為穆斯林旅遊城市首選！

(中國時報)

公益路跑 金牌女將相挺 慈湖陵寢開放 禁入中庭參觀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。