慈湖陵寢開放 禁入中庭參觀

2018年07月09日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

慈湖陵寢從228和平紀念日遭獨派團體潑漆後封園長達4個月，8日重新開放後，調整參觀動線，民眾無法進入四合院建築內，除了特定節日，經過申請的團體可以進入中庭，其餘民眾只能在建築外觀看內部。

嚴防潑漆事件再度發生

慈湖陵寢重新開放後，8日不少民眾湧入參觀慈湖陵寢，至下午4時有3300人湧入。桃園市觀光旅遊局表示，慈湖園區有自然景觀，也記錄兩蔣時期歷史文化，此次調整頭寮奉厝區進出動線，也建置遊客服務台，並進行台7線慈湖段人行道與護欄改善，供民眾觀光導覽。

過去民眾謁靈或參觀慈湖陵寢時，可以進入中庭，但是228潑漆案發生後，主管機關調整參觀動線，民眾無法進入建築內，只能在外圍參觀。觀旅局表示，1月13日故總統蔣經國逝世周年、4月5日蔣公逝世紀念日、10月31日蔣公誕辰紀念日3天設置追思紀念團體網路申請系統，當天慈湖奉厝四合院開放參觀，團體可進入四合院中庭憑弔緬懷，平日將不開放民眾進入靈堂。

此外過去軍方維安人員皆穿著相對輕便的青年裝，重新開放後已經穿上新式勤務服，服裝也明顯寫有憲兵字樣，多了嚴肅氣息。軍方人員說，是因應全憲兵換裝，並非針對潑漆案後的改變。

團體可紀念日申請進入

園區開放時間為上午9時至下午5時，每周二為休園日。此外原來中堂有木製屏風，因為四合院不開放，改設置透明玻璃照壁，讓民眾可以直視靈堂內部。原本陵寢封園，附近商家生意大受損失，業績只剩過去5成，如今重新開放，業者希望更多遊客能帶來觀光效益。

(中國時報)