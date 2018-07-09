八卦山水鹿出沒 將立警示牌

2018年07月09日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

小心！八卦山麓水鹿出沒？田中森林步道4日傳出健行的民眾遭水鹿攻擊成傷。八卦山脈過去未曾聽聞有野生水鹿現蹤的紀錄，民間養殖業者研判，水鹿族群應是多年前脫逃後在山區繁殖，可能已有30幾隻，參山國家風景區管理處將研擬設告示牌警示。

「凶手」逃逸無蹤

田中鎮54歲葉男4日晚間獨自到田中森林步道爬山，回程在半山腰與2隻水鹿擦身而過，慘遭猛踹狠踢、踩踏，導致頭皮撕裂傷、肋骨斷了兩根。因夜色昏暗、「凶手」又已逃逸無蹤，究竟是野生水鹿？還是私人養殖脫逃？仍待追查。

葉男無奈說，30年來幾乎每周2次上山運動，頭一次看到鹿，就遭4度衝撞攻擊，他猜是公鹿發情，且體型壯碩、可能有300公斤；去了半條命，卻不知能找誰求償？

參山國家風景區管理處八卦山站主任吳文雄指出，該處屬林務局林班地，步道由參管處設置與維護，將研擬在步道沿線規畫設置警示、告示牌，提醒民眾注意。若葉男是遭野生水鹿攻擊，牽涉《野生動物保育法》，將與林務局協調後續處理方式。

林務局擬協調處理

農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟則表示，過去未曾聽聞有野生水鹿在八卦山脈現蹤的紀錄。養殖業者認為，應是多年前人工飼養的水鹿脫逃後，在八卦山區繁殖，族群可能已有30幾隻；水鹿個性溫馴、膽小又神經質，若在野外遭遇，最好慢慢走離現場、不要跑，或立刻往高處爬。

彰化縣農業處長黃碧海表示，近來八卦山脈已多次發現鹿蹤，從田中、社頭到芬園139線都有，今年5月還有年輕母鹿穿越東外環遭自小客車撞擊，將在八卦山登山步道入口加裝標示牌，宣導安全自保之道，並通報林務局進行普查。

(中國時報)