中國城廣場改造 延至明年完工

2018年07月09日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

前台南市長賴清德宣示讓中西區復活的「中國城廣場景觀改造案」，今年完工已確定跳票，施工廠商因材料新單價與政府議價不成，決定退場，台南市都發局8月將重新招標，預計清水公園的完成起碼還要再拖超過半年。

變更設計 價格談不攏

「中國城廣場景觀改造案」占地1甲多，包括監造費用總金額2億1000萬以上，賴清德當初大膽拆除中國城，拋出將城市復活的新願景，還找來荷蘭設計公司開國際標案，光是設計圖就花費8000萬元；賴更承諾拆除後用地改建親水公園，去年8月開工後，預計今年4月完工。

可惜，工程自動工後就不順遂，先是遇上地下室積水問題，廠商去年11月宣布停工，市府代為解決，預計今年3月復工；沒想到，市府都發局與廠商協調時，又卡到變更設計問題，雙方就材料新單價協議，廠商因價格問題無法接受，多次重新議價不成，工程拖過4月預定完工期。

8月招標 工期拖半年

有地方議員已無法接受，4月底議會質詢工程進度，台南市政府仍未放棄，承諾5月底可望開工，並在6月變更設計；但廠商仍無意願，且在6月中遞出解約意象書，雙方合意解約。

都發局長莊德樑8日坦承，市府已確定與廠商解約，8月將重新招標，最快可望9月開工，工期可能拖到明年才能完工。

中國城拆除案一度與住戶迭起爭議，賴清德當初信誓旦旦將中國城拆除後打造親水公園，並打開城市天際線，是他的主要政績之一，還稱是中西區城市發展的新契機。不料，執行過程遇上困境，莊德樑表示，將盡快完成招標作業，回應市民的期待。

(中國時報)