高市登革熱危機 防疫總動員

2018年07月09日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

連日大雨過後，高市登革熱疫情蠢蠢欲動！雨後出現高溫、積水容器，適合孑孓生存，加上受到氣候、地理因素，埃及斑蚊密度為全台之冠，暴露在高度流行風險，尤其1日爆發首例本土登革熱個案，防疫團隊不敢掉以輕心，全體總動員展開防疫大作戰。

高市登革熱疫情本土個案為1例，境外移入有16例，首例本土個案爆發後，防疫團隊針對個案居住地前鎮草衙，向外延伸明義、明孝、明正等4里為高度警戒區域，並從2日起一連5天動員150名人力，展開地毯式防疫措施，強制清除孳生源，完成逐戶檢查5502戶，查獲212個積水容器孳生病媒蚊，並開出54件舉發單。

1例確診 防疫成本近百萬

疾管處長潘炤穎指出，該名個案已出院康復，而曾同行出遊越南親友等接觸者也排除感染，衛生單位總計完成社區及工作地擴大疫調採檢256人，目前尚未發現其他疑似個案。

籲市民主動清除積水容器

高市登革熱工作小組召集人、環保局副局長張瑞琿指出，區級指揮中心5天動員公部門高達1400人力，進行環境孳生源檢查及戶外噴藥，光是1例社區本土確診個案，所需防疫人力成本將近百萬元。

防疫團隊在5天防治過程中，發現1戶有儲水習慣里民，家中廁所、廚房、陽台等，存有大大小小積水容器高達20餘個，其中7個已孳生大量病媒蚊，所幸及時發現，否則恐危及社區衛生安全。

潘炤穎表示，高雄受到地理、氣候條件影響，埃及斑蚊密度為全台之冠，主要與市區人口密集有正相關。近日高雄持續降雨，積水容器激增，呼籲市民雨後主動清除積水容器及巡檢頂樓、屋簷排水槽、地下室等，若有發燒等疑似登革熱症狀，務必儘速就醫。

(中國時報)