蘇臉書直播市政抓漏 侯稱先檢討自己

2018年07月09日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌近來屢屢透過臉書直播「市政抓bug」，針砭新北市長朱立倫執政疏失；國民黨新北市長參選人侯友宜8日表示，批評別人之前應先檢討自己，在過程中有那些做得不夠好、不夠多，再來說別人。

侯友宜8日上午前往新北市新莊區榮富國小，參加市議員陳明義舉辦的兒童水樂園活動，侯友宜身穿POLO衫、西裝褲，頂著豔陽與現場數百位親子開心射水槍、砸水球，不計形象正面迎擊「水彈」。他笑稱，身體濕了換衣服就好，讓小朋友開心最重要，「遇水則發！」

針對蘇貞昌臉書直播「市政抓bug」日前點出包括板橋湳仔溝整治問題、淡水沙崙海水浴場遊客沒落、新店區大樹之家的樹木保育不利等市政區缺失，並提出相關政見，媒體詢問侯是否覺得打擊到朱立倫？

侯友宜說，批評別人之前應先檢討自己，在過程中有那些做得不夠好、不夠多，再來說別人。

媒體問到果賤傷農，民進黨執政讓農產品難以銷往大陸，侯友宜長嘆一聲說，「這就是問題」，那天他去台東時果農就抱怨「政府說了一句話，很多東西都銷不出去。」

侯友宜表示，自己最近的第二個行業就是賣水果，日前賣香蕉，9日會賣火龍果，之後也可能推廣木瓜，大家一起來幫助果農解決問題。

而行程滿檔的侯友宜，近來也多次被幕僚頻頻在侯友宜社群帳號PO出侯行程中被拍下的趣味照片，引發網友討論。

侯友宜笑說，這是他生活化的一部分，包括平常喜歡吃什麼東西、怎麼跟同仁互動，他不太會過問幕僚放哪張照片，「因為這就是我侯友宜。」

(中國時報)