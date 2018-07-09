拿豬皮當畫布 刺青師連奪5冠

2018年07月09日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

台灣之光！小六就以紋眉機在豬皮上自學的刺青師楊清暉，4月在紐約刺青展獨得5金1銀、包辦全場1／4獎項，受邀參加7月的擂台PK賽，短短6小時完成A3大小的全彩「不動明王」，驚豔各國，拿下殊榮的冠軍腰帶。

35歲的楊清暉自小愛塗鴉，生日禮物吵著要紋身器不要蛋糕，靠著在豬皮上臨摹日本浮世繪自學，第一次嘗試刺在腳上讓媽媽氣到3個月不跟他說話，他仍堅定地天天從黑夜練到天亮，數十年如一日，終闖出名號，以「雕暉」在國內外征戰無數，獎牌多到1個房間都放不下。

楊清暉4月赴紐約參加刺青大展，從逾200組世界各國頂尖刺青師中脫穎而出，獨得5金1銀，受邀參加7月的限時擂台PK賽，成華人首例。

楊清暉笑說6小時內要完成作品，讓他壓力大到睡不著，以近20種色彩、大面積的「不動明王」迎戰，雖然換一色就要重洗一次筆，模特兒更痛到發抖2度尿遁、增加上色困難，但扎實的底蘊讓他5個半小時就完成作品，相較其他各國的17位刺青師選擇黑白色系、小面積、甚至無法如期完成而棄賽，楊清暉「把不可能化為可能」的表現驚豔全場。

楊清暉靦腆笑說，過去類似的圖案大概要分4次、每次3小時才能完成，他幾乎只用1半的時間，自己也驚奇，拿著作品再參加「現場獎」，和其他12小時完成的作品競賽，再奪第二名，評審隔天還特地來看他的「不動明王」，讚嘆細節精彩、宛若躍於「皮膚」上。

(中國時報)