1554公斤無敵芒果冰 玉井湧進2000人搶吃

2018年07月09日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

不少民眾帶鍋碗瓢盆來裝，一位阿嬤和孫子裝滿剉冰，幸福全寫在臉上。（李其樺攝）

西拉雅風景管理處結合玉井商圈店家8日上午攜手打造1554公斤的巨無霸芒果剉冰，獲得金氏世界紀錄認證。主辦單位也免費發送超過千碗芒果剉冰給現場民眾，還有民眾從家裡帶來臉盆裝滿剉冰，場面熱鬧歡樂，有如一場嘉年華會。

為挑戰世界最大碗刨冰金氏世界紀錄，玉井商圈店家幾乎總動員，包括玉井老街冰舖、玉井讚冰店、玉梅芒果冰、光芒果子工房、有間冰鋪、遇見果香、熱情小子芒果冰館、玉天冰鋪、玉井冰棧，以及昕伴手禮、連環泡芒果乾、盛發芒果乾共同參與。

昨天上午8點半，讚冰店老闆娘尤麗新指揮數名壯丁，將打碎的刨冰、糖水、芒果不斷加入高1公尺的巨大容器，最後加入乾果和冰淇淋，用大鏟子不斷攪拌均勻；隨著刨冰重量不斷增加，場外上千位民眾看著電視牆轉播，齊聲為工作人員加油打氣。

9點10分在金氏紀錄認證官、律師與食品檢驗官員，以及市府官員、民代與所有玉井商圈店家見證下，打造高度145公分、總重量1554公斤的巨無霸芒果剉冰，僅花費36分37秒，成功打破3年前由台北保持的1226公斤金氏世界紀錄，現場頓時歡聲雷動。

隨後主辦單位陸續將芒果剉冰裝碗免費發送給現場民眾享用，當天超過2000人湧入玉井商圈要品嘗巨無霸芒果冰，不少民眾從家裡帶來各式鍋碗瓢盆充當容器，甚至還有民眾拿出臉盆裝滿剉冰，幸福表情全寫在臉上。

西拉雅風管處長張隆城表示，希望藉由舉辦挑戰金氏世界紀錄最大刨冰活動，將玉井芒果推向國際舞台，歡迎國際遊客來台品嘗優質的農特產品。

玉井商圈理事長徐明鉅也說，藉由這次芒果冰金氏世界紀錄認證活動，把玉井芒果冰推銷到世界，玉井有「芒果冰一條街」，歡迎民眾嘗鮮。

(中國時報)