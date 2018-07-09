農夫導演工作坊 自我行銷求創新

2018年07月09日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

今年是農產豐收年，但相對的價崩讓不少農友血汗付諸流水，不過在一片怨聲載道之中，屏東有20多位農友透過「農夫導演工作坊」，試著走出不一樣的路，不僅學拍片自我行銷，也藉此推廣友善的農耕理念。

「農夫導演工作坊」是由藍色東港溪協會與屏東自然農業示範基地合作，邀請屏東大學科普傳播系主任鄧宗聖指導拍片、剪輯，協會指出，盼透過食農實踐讓農友有行銷能力、推廣友善耕作，而首創作為獲20逾人認同參與，年齡層18至70歲不等。

6旬農友邱金滿種植有機農作，曾盼兒女返家接事業，但對方因擔憂溫飽而婉拒，這讓她更重視農作，她說「農民是很神聖的工作」，賺錢重要、但與環境共生共存也很重要，因此盼透過學習年輕人的東西，來推廣環保永續的理念。

而陳志豪是位體育老師，為務農的父母而來，他說，農產行銷已不像早年可以沿路叫賣，多數長輩都渴望學習新知但不易，所以他義務幫忙，而也因參與其中，發現有無限發展可能，有意將農作當作第二專長。

鄧宗聖說，他曾與專業導演合作過農業紀錄片，這回與農夫合作特別有感，每個人背後的故事有血有淚，將替他們創建網路平台，待片量、品質充足時，還可宣揚到國際，讓全世界看見屏東不一樣的農業風貌。

(中國時報)