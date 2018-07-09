傅崐萁父公祭 婉謝基層請假參加

2018年07月09日 04:10 中國時報 范振和∕花蓮報導

花蓮縣長傅崐萁父親日前病逝，公祭將在10日上午舉行。他8日表示，為維護為民服務品質，顧及縣府同仁公務繁忙，婉謝縣政府及所屬機關學校基層公務員參加父親傅兆林告別公祭儀式。

傅崐萁的父親傅兆林老先生6月27日病逝，享壽87歲，告別公祭儀式將於7月10日上午9時30分舉行。傅老先生是台灣光復後第一代土木工程師，一生戮力從公，奉獻國家，也是主導花東兩縣雨水下水道工程建設第一人，生前一絲不苟的打拚精神，是公務員的典範。

傅崐萁表示，父親告別式是上班日，考量為民服務品質，及體恤基層人員公務繁忙，婉謝縣政府及所屬機關學校基層公務員參加父親告別公祭儀式，並感謝同仁的關心。他也責成縣政府人事處通函轉知各局處及所屬機關學校，如有基層同仁請休假、事假參加他父親告別公祭儀式，各主管一律不予准假。

另外，傅崐萁為免公祭當天參加弔唁人士受風雨所苦，連日來整地、搭蓋了35頂帝王帳，可容納5000人左右，同時，超大型祭壇花海8日也趕工完成，讓傅兆林老先生公祭會場，看來宏偉莊嚴極了。據了解，政壇重量級人士包括國民黨主席吳敦義、民進黨團立法院黨團總召柯建銘、國民黨副主席郝龍斌等人都計畫10日參加公祭；連日來，包括新北市長朱立倫、親民黨主席宋楚瑜、國民黨榮譽主席連戰等也都先後前往弔唁致意。

正因傅崐萁豐厚的政治實力，有熟知政情的人士分析，現階段台灣顏色治國下，唯恐有心人冷眼旁觀傅是否利用權勢處理父喪事宜，再設法「見縫插針」。在怎麼做都會被政治病毒攻訐的情況下，傅「打預防針」要求公務員不得請假參加公祭總是好的，有病治病，無病強身。

(中國時報)