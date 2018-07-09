苗栗YouBike 騎進前段班

2018年07月09日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗市與頭份、竹南卯足全力衝高YouBike使用率，推出前30分鐘租借免費之外，只要累積5次騎乘紀錄還能抽iphone，激增縣民使用率，苗栗市啟用至今使用率更是擠進全國前段班，但未來是否會在其他鄉鎮新增據點，目前尚無計畫。

苗栗市已於6月26日啟用6站YouBike據點，分別為苗栗火車站的東、西站、苗栗農工、苗栗高中、縣立圖書館、苗栗市公所，7月5日新增玉清宮、大同國小、北苗康園3據點，同日也在竹南設置竹南火車站的東、西站、竹南鎮公所、中興商工、苗北藝文中心、竹南博愛公園、建國路（龍鳳宮）、國家衛生研究院8站，與頭份市公所、頭份運動公園、苗栗客運頭份站、尚順廣場、為恭醫院，苗栗縣總計達到22站YouBike，讓縣民在交通上多項新選擇。

民眾只要在苗栗縣內達5次騎乘紀錄，即可獲得iPhone X抽獎機會，10次紀錄則可獲得兩次機會，以此類推，即日起至明年6月30日，30分鐘內免費使用的優惠，更讓許多人前往使用，苗栗巷弄處處可見YouBike蹤跡。

微笑單車公司營運處長王世俊表示，目前苗栗的使用率大於竹南、頭份，其中以苗栗火車站與學校、圖書館附近之據點使用率頻繁，皆為學生使用。苗栗縣府工務處交通規畫科的科長黃幼丞則表示，目前無其他鄉鎮拓點之計畫，須完善評估苗栗的使用情況後才得以進行。

(中國時報)