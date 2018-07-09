苦瓜愛鳳梨 小英之友會忙推廣

2018年07月09日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

鳳梨價格低迷，各界紛紛響應推廣。嘉義縣小英之友會認購1500斤鳳梨，8日在朴子市牛挑灣辦苦瓜愛鳳梨品嘗推廣；嘉義縣政府則是看準海之夏祭活動吸引上萬民眾湧入東石漁人碼頭，同天下午也搬來1500斤火龍果和鳳梨讓遊客呷免驚、呷夠飽，果然吸引大批遊客前來試吃，副縣長吳芳銘還扮起促銷員，邀大小朋友支持台灣鮮果。

嘉義縣小英之友會理事長廖素惠日前主動與小英之友總會長顏志發討論，希望各縣市小英之友會能慷慨解囊，踴躍認購鳳梨，以減少農民減少損失。在各分會熱情響應下，嘉縣小英之友會採購1500斤鳳梨，除搭配牛挑灣出產的「白玉苦瓜」煮鳳梨苦瓜雞供民眾品嘗外，立委陳明文、民進黨嘉義縣長參選人翁章梁等人也發送鳳梨給鄉親，鼓勵大家多吃多買，幫助果農。

2018海之夏祭7日起在東石漁人碼頭登場，在泡泡秀和演唱會號召下，7、8日2天共吸引上萬遊客到漁人碼頭玩水、玩沙、聽演唱會，熱鬧的程度不輸墾丁的春吶。相準龐大遊客量，縣府昨天下午也在現場擺放水果供民眾免費吃。

副縣長吳芳銘說，吃水果幫助果農是台灣的全民運動，尤其嘉縣是農業大縣，長期推動食當地、食當季概念，今年水果又盛產，質精量多，因此特別端出代表豔陽鳳梨和熱情火龍果消暑待客。

(中國時報)