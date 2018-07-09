台灣媳婦回鄉拍片 領略最在地文化

她可能是你的牽手、媳婦、媽媽、鄰居，但你瞭解她的故鄉嗎？高雄市新聞局推出「看家─返鄉拍攝計畫」，鼓勵已歸化為台灣媳婦的新住民配偶回鄉拍攝故鄉之美，做為文化橋樑，有3人獲選，將透過鏡頭介紹家鄉。（李義翻攝）

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中國時報
／高雄報導

她可能是你的牽手、媳婦、媽媽、鄰居，但你瞭解她的故鄉嗎？高雄市新聞局推出「看家─返鄉拍攝計畫」，鼓勵已歸化為台灣媳婦的新住民配偶回鄉拍攝故鄉之美，做為文化橋樑，有3人獲選，將透過鏡頭介紹家鄉。

新聞局長張家興表示，看家計畫共分為2個子計畫，「看家─新住民返鄉拍攝培力計畫」是藉由教授新住民手機攝影剪輯技能，啟發其拍攝在台日常生活的興趣，並在返鄉探親時，與故鄉家人分享台灣文化。

他希望透過新住民回顧家鄉的眼光，帶領市民領略最在地的文化風俗，增進市民對新南向各國文化的理解，同時也藉由返鄉拍攝的機會，帶著新二代能更深入認識外婆家的文化，進而搭建起台灣與新南向各國之間的文化橋梁。

經過評審嚴選後，阮氏藥、阮秋嫻及黃淨植分別以「越北小鎮：沙壩」、「河內與萬福絲綢村」及「新二代回大馬，享受幸福好滋味」的腳本脫穎而出，她們將返鄉依據獲獎腳本拍攝影片，再製作「看家-新住民返鄉拍攝」合輯節目，在地方頻道播映。

阮氏藥及阮秋嫻都盼藉由拍片機會，帶孩子體驗媽媽家鄉的傳統文化；黃淨植則期待能記錄下孩子與娘家親友互動情感，留存家族珍貴回憶。

文藻外語大學副校長顧長永表示，活動透過東南亞在地人的角度去觀察當地日常文化，是很難得的視野觀點，可以拓展國人的眼界；義守大學教授侯政男指出，優選作品內容充滿情感，令人很期待成果影片。

(中國時報)

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