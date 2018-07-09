穆客正夯 開啟另類國民外交

2018年07月09日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

「穆客」正夯！全世界穆斯林人口已突破18億，去年到訪台北的穆客更突破70萬人次大關，為了拉近旅客與台灣在地人文的距離，北市觀傳局不但與在台的穆斯林學生合作推專屬遊程，更於今年開齋節邀請具有歌手身分的印尼首府帕盧市副市長Pasha UNGU登台演唱；台北市長柯文哲今年也受邀參加9月份在印尼舉辦的國際帕盧文化節，印證透過民間文化交流，可望開啟另類國民外交。

2018台北開齋節首度結合嘉年華形式，吸引眾多台北市民共襄盛舉，駐台使節參加國數更是有史以來最多，包含印尼、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、汶萊等，其中印尼帕盧市副市長Pasha更以歌手身分出場表演，活動結束後，他也與家人搭乘雙層觀光巴士暢遊台北。Pasha表示，從101提供的穆斯林台灣旅遊指南、麥加聖城方向指引、禮拜時間表等，感受到台北積極打造穆斯林打造友善環境的用心。

而柯文哲在開齋節之後，也受邀參加9月份登場的國際帕盧文化節。雖然目前還未確定柯是否有時間出席，但觀傳局長陳思宇表示，時值外交困境，透過文化交流，可為台灣外交開啟一線生機。

另外，觀傳局也與國際穆斯林學生協會合作，邀請在台的穆斯林學生設計專屬「穆斯林遊台北」遊程，其中包括北投溫泉、台北著名地標101、象山生態等景點，都深受穆斯林喜愛，期盼透過不同的文化視角與詮釋，吸引更多穆客來台北觀光。

陳思宇表示，行銷台北要多管齊下，包括率領台灣廠商海外參展、舉辦台北主題日、邀請國際網紅來台體驗等，透過打造友善的穆斯林環境，吸引全世界穆斯林走進台北，也期盼透過多元視角，帶領民眾看到台北的多元魅力！

(中國時報)