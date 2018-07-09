青農打團體戰 產地送百貨公司

嘉義青年農民聯誼會打團體戰，7、8日兩天在嘉義市遠東百貨前擺攤銷售農特產，光鳳梨就銷出1000台斤。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義縣市一群青年農民，共組嘉義青年農民聯誼會，雖然種植的農產品不一樣，青農們卻懂得打團體戰，透過聯合行銷廣闢市場。青農溫偉毅透露，因為聯誼會幹部將手中資源分進合擊，日前已與百貨公司生鮮賣場接洽，預計9月中北部幾家百貨公司超市就會有嘉義農產品專區，屆時將由產地直送，農民專利，消費者也省荷包。

周末2天青農們合夥在嘉市遠東百貨前擺攤叫賣，種苦瓜、美濃瓜的農民高聲吆喝賣鳳梨，連縣議員林緗亭也到場助陣叫賣，2天就銷出1000台斤鳳梨。溫偉毅說，在遠百支持下，青農固定每月選1個周末到遠百擺攤叫賣農特產，在櫃姐大力相挺下，銷售狀況頗佳，曾創下1天營業額2萬元的紀錄。

溫偉毅說，青農們一同銷售，不分你我，是想建立起更好的產銷環境；畢竟極端氣候下，每年都有農產低價問題，但青農想用不一樣的行銷方式，保住農民的基本盤，包括與百貨公司的超市合作建專區，就是想減去中間成本，讓農民直接獲利，「這就是青農力量」。

青農劉信男也說，青農幹部團不是每個人都是農業專業出身，但大家以另類「離農」角度出發，跳脫在田裡埋頭苦幹角色，像是努力朝農企業概念發展等，畢竟嘉義包山包海、資源豐富，如能有效運用既有優勢，建立起非傳統產銷管道，一定能讓大家更好。

(中國時報)

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