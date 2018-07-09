全民覺醒 共同打擊疫情

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中國時報

前高雄市長陳菊曾透露，起床第1件事就是緊盯登革熱Line群組，關心疫情及指揮防疫工作，可見登革熱麻煩有多大。4年前，高雄爆發史上最慘重疫情，全年突破上萬個案，更奪走20條性命；防疫團隊學到教訓後，如今多管齊下全面防堵疫情升溫的同時，全民也該覺醒共同打擊疫情。

今年適逢登革熱4年1度大流行周期，高雄人對於登革熱陰影還揮之不去，當年疫情最嚴峻之際，衛生單位針對個案所在地方圓50公尺，實施強制進入民宅噴藥引發民怨，民眾瘋搶賣場帆布、塑膠布、膠帶，防止噴藥後誤食，事後改以稽查為主、噴藥為輔。

防疫團隊面對外界指責防疫不力，想破頭提出解決之道，不論是海水滅蚊、倒無磷洗衣粉進溝、高溫高壓清溝渠、派高空作業車清屋簷積水，以及從機場防堵境外移入，祭出獎金鼓勵移工雇主通報，幾乎無所不用其極。

另衛生局也與各大醫療院所配合連線，一旦出現疑似登革熱症狀的病患就診，醫療人員已相當有經驗地會詢問旅遊史、相關症狀，並通報衛生單位，成為防疫第一道線守門員。

縱使，防疫團隊如此用心，難免有漏網之魚，防疫並非公家單位自個兒的事，但仍有民眾不顧社區安全，不當儲水於容器、未巡檢孳生源或隱匿疫情，工地也不時遭告發挨罰。歷史不能遺忘，歷經慘痛的教訓後，全民該覺醒「打擊登革熱，人人有責」，切勿置身事外。

(中國時報)

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