柯施政報告 藍綠揚言算總帳

2018年07月09日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市議會9日開議，台北市長柯文哲將在10日、11日赴議會施政報告，不過藍綠議員怒批報告書內容空洞，近期受關注的華山大草原、文大宿舍和大巨蛋案全部隻字未提。另外，選舉腳步逼近，柯也頻遭質疑濫用行政資源打選戰，由於是本屆最後一個會期，藍綠磨刀霍霍，揚言會跟柯好好「算總帳」。

柯文哲明、後天將到議會施政報告和答詢，報告書除羅列各局處施政成果，仍是以八大施政策略為主軸，不過內容厚達300多頁，卻無外界關心的大巨蛋案、文大宿舍案等後續處理，讓議員氣得大罵「超敷衍」。

國民黨議員王鴻薇直批，文大宿舍案鬧得沸沸揚揚，400多個學生後續到底何去何從，市府至今講不清楚；近來北市頻傳重大治安案件，無論松山地區槍響頻傳或華山大草原分屍案，都讓民眾人心惶惶，但報告書也完全沒有後續檢討和因應，好像過了就沒事了，柯P繼續開心跑選舉行程，「這種市府太對不起老百姓了。」

民進黨議員許淑華也說，柯的報告自吹自擂稱施政績效多好，事實上五大案不了了之、公宅2萬戶跳票，為彌補砍7億敬老金的負面效應，讓敬老卡擴大使用範圍，卻多花10億預算，根本是省小錢花大錢，且不是每個長者都享受得到，這些爭議報告書都沒著墨，完全避重就輕。

隨著選舉逼近，擁有現任優勢的柯近來頻被質疑濫用行政資源。國民黨議員戴錫欽說，市府很多活動都是為柯量身打造，宣傳不是以市政議題為主，而是放在柯個人身上，就像他與網紅合作，拉抬的是自己的網路聲量，對市政卻沒正面助益，整個市府已經變成柯的競選團隊了。

台北市長柯文哲近期身陷財產申報不實風波，妻子陳佩琪雖火速出示報稅單滅火，卻仍遭到名嘴連番砲轟，由於台北市議會開議在即，陳昨天也再度於臉書PO文，暗諷過去常批柯是「過期牛奶」的民進黨市議員王世堅「別老是酸奶、臭奶的！」護夫之情，溢於言表。

(中國時報)