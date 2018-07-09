社子島二階段環評 市府7委員全迴避

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中國時報
／台北報導

社子島禁建長達48年，內政部都委會6月底有條件通過開案發主要計畫，市府7日舉行二階段環評首場現勘及公聽會，會議紀錄將連同環評報告書初稿一起送往北市環保局後，將正式舉行環評會。環保局也表示，屆時府內7名委員會全數迴避，由14名府外專家學者負責審查，全程還會網路直播。

內政部上月通過社子島開發案主要計畫，不過附帶條件包括應做好聚落保存、安置計畫要逐戶列管、合理安置，以及舉辦聽證會等。後續將展開都市計畫細部計畫、環評審查、拆遷補償及安置等程序。

環評部分，由居民i-voting選出的「生態社子島」新案，2017年送入環保局審查，當時環評會決議應進行二階環評，今年6月土地開發總隊提出二階環評報告書初稿，7日邀集相關單位現勘、舉行公聽會，當天民眾提出的意見，30天內將連同環評報告書初稿送往環保局審查。

不過，由於社子島案開發單位是市府土開總隊，依《環評法》規定，屆時環評審議時，7名市府委員應全數迴避，將由14名府外專家學者委員審查，並互推1人擔任主席。

為確保環評審查公信力，除原本資訊公開方式，環保局網站將設置專區，方便民眾了解訊息。環評會時，除開放現場旁聽或陳述意見，網路也會直播開會情形，讓民眾即時掌握實況。另外，若環評委員有共識，環保局也可安排直接到當地舉行環評大會，公開透明進行審查。

(中國時報)

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