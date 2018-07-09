美艦航經台海 別太興奮

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中國時報

7月7日，美國「班福特號」及「馬斯廷號」兩艘驅逐艦通過台海航向東海，此為2007年11月「小鷹號」航母取消訪港穿越台海後，事隔11年美艦再度取道牽動兩岸敏感神經的台海。

雖說台海為兩端開口的海峽，屬公海性質，美艦可主張航行自由，但美國深知台海的高度政治性，美艦通過絕非海象考量，而是對兩岸關係的政治表態，亦為美中關係溫度計。在美中關係因貿易爭端陷入「冷對抗」之際，可視為美國在「台灣牌」上加碼，與其說是表態支持蔡政府，毋寧說是意在牽制北京。

蔡英文上台後，拒絕接受「九二共識」，使兩岸關係無以為繼，不僅無助於維持兩岸現狀，更難以鞏固民進黨口中的台灣主權，尤其大陸軍機、船艦繞台現在幾乎成為常態，兩岸關係漸趨失衡，無力單獨面對大陸壓力的蔡政府只能寄望於美國，歡迎美艦行經台海。

然而，當前東亞處於戰略環境結構變動的關鍵期，未來台灣的周邊安全環境將有別於過去。在「習近平思想」下，奔向「社會主義現代化強國」的中國，與疲態漸露的美國陷入「金德伯格陷阱」與「修昔底德陷阱」的雙重挑戰。在美中關係的重構中，東亞國際政治亦將隨之改變，我方也難以「對美一邊倒」的簡單化外交思維，謀求兩岸現狀的有效維持。

面對川普「美國第一」進逼的日本安倍內閣，在安保上雖難以擺脫「美日同盟」，亦務實將經貿與安保脫鉤，藉啟動《跨太平洋夥伴全面進展協定》及簽署日歐《經濟夥伴協定》，並預期年內完成《區域全面經濟夥伴協定》談判，構築日本媒體口中的「對美經濟包圍網」，以緩解川普對日雙邊貿易談判及輸美汽車關稅壓力，在美、日的不對稱貿易談判中借力使力，力保城池。

此外，安倍首相更盤算在9月續任首相後，實現2011年野田佳彥首相以來的日相正式訪問中國，並於來年大阪G20峰會後，迎來大陸國家主席習近平任內首訪日本。

其實，中日關係改善非因雙方的東海爭端緩解所致。在大陸總理李克強結束訪日後，大陸海警船持續進入釣魚台水域巡防，美國亦將B-52轟炸機的巡航從南海北擴東海。惟東海問題並未阻斷現實利益下的日、中接近，因雙方在對美外交中需要彼此。

與中日關係相仿，美艦航經台海不宜解讀為美國挺台對抗中國，我方若視此為美國在兩岸力量失衡中的友我「政治宣示」，應更具信心與大陸務實交往，切莫一味拒絕九二共識。

他山之石可以攻錯，在激烈變動的東亞國際關係中，蔡政府切忌被台獨意識形態綁架，而應審時度勢，在美、中博弈中靈活應對，尋求九二共識的解方，突破兩岸關係困局，始能在變局中立於不敗，有效維持兩岸現狀。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)

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