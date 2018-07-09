泛公股是金金併不可迴避之重

2018年07月09日 04:10 中國時報 陳長文

為鼓勵金控整併，金管會主委顧立雄日前宣布金金併政策，鬆綁包括：金控併購首次持股門檻由25%降至10%，並納入非合意併購。然適用對象僅限「民民併」，排除涉公股的「公公併、公民併」。消息一出，輿論一致：「不含公股，效果不大。」

回顧金融發展，1990年代，政府開放民營銀行設立，公股銀行亦逐步民營化，為金融開放先驅。銀行家數驟增，至2001年已達48家；2002年扁政府啟動第一次金改（二五八金改），處理銀行呆帳問題；2004年扁政府二次金改，意識到銀行過多，目標限時「金控減半」，然因扁家衍生弊案無疾而終。

馬政府為打亞洲盃，曾推動「公公併」，終因顧慮重蹈二次金改之弊，未能持之以恆。2017年本國銀行仍多達38家、供過於求，金控業者指出：「我國銀行過多且規模太小，造成競爭過鉅不利發展。」

2016年蔡政府上任時，當然也看見銀行過剩的問題。而且據報導，時任政務委員施俊吉（現任副閣揆）有意啟動第三次金改，方向包含公股問題：逐步降低公股持股比例、公股派任董事改以專業經理人、民營金控或業者可併購公股行庫（公民併）等。然該政策似乎戛然而止。

直到最近，當市場終於盼到本次「金金併」，政府卻只放寬民營銀行彼此間整併，公股行庫完全在改革中「被缺席」。台灣金融業的高公股比例、低績效，在國際上罕見。顧主委卻表態「不會主動推公股改革。」但政府不推，誰有本事發動呢？筆者不解，蔡政府，何以放任這迫切問題無所作為？

從我國銀行結構來看，公股確有改革之急。本國銀行大致分為：純公股、純民營、泛公股。1、純公股（台銀、土銀）有穩定金融市場、配合政策的考量，或有存在必要。2、民營銀行，在當前「金金併」政策輔助下有利整併。3、泛公股（合庫、華南、兆豐、企銀、一銀、彰銀）雖已民營化（政府持股50%以下），卻因政府持股16～34%不等，仍受政府左右。泛公股銀行的主事者，因其「不公不私」的定位，在金管會（或財政部）明白表示不主動推動改革時，實在無力解決規模過小、競爭力不足的窘態，可謂進退兩難。

其實，泛公股問題應立即解決，理由至少有二：

其一，「不公不私」的泛公股行庫易淪為政策工具：慶富案中，聯貸銀行（9間全為公股銀行）怠於查證慶富的資金缺口與還款能力，誤信「已有政府把關」的國艦國造政策，輕易貸放資金，致損失近150億。事後財政部雖撤換3家銀行董座，然泛公股銀行難免有需配合政策的任務，不免讓人擔心，5+2產業政策在需要大量融資下，是否會重蹈慶富案的覆轍？

其二，「民民併」後，泛公股行庫將更自曝其短：2017年「金控公司整體經營績效評比」前4名全為民營。6月22日華南金控的股東權益報酬率出爐，較去年衰退14.7%，或是受慶富案呆帳衝擊，足見泛公股績效不佳受政策壓力影響之可能。當民營銀行因整併更形壯大時，泛公股銀行將更無競爭力。

綜觀公股改革方案有三：公公併、公民併與釋出公股。1、公公併免不了有「同質性過高」、成效有限等問題。2、公民併，在二次金改後噤若寒蟬，易落得圖利私人的罵名，而致沒有足夠魄力推動。3、釋出公股，茲事體大，恐非短期內可以完成。但公股改革遲滯，固然有上述執行上的難度，政策消極企圖心不足更是主因，例如主事的部會不願輕言下放泛公股人事權、少數不肖立委不願失去展現「影響力」的對象而阻撓、泛公股行庫工會抗爭等問題皆是不改革的藉口。

蔡總統曾細數任內改革說「我們是解決問題的政府」，實際上也貫徹了法、理、情皆有爭議的軍公教年金改革等，顯見國會占6成、完全執政的民進黨是有足夠改革的實力。既然如此，對於國家財政收入及金融發展與治理有百利無一害的公股改革，從蔡英文、賴清德、施俊吉、顧立雄等人身上，卻看不見執政者有堅定的意念，令人失望。

「金金併」何以獨漏公股？想必是市場對政府的大疑問。筆者以為，政府縱尚無落實公股改革的最佳解方，也應對改革從速規畫，並拿出魄力及早踐行。若刻意迴避，既難提升我國銀行競爭力，也影響整體經濟發展，深受其害的將是全體國民。（作者為法學教授、律師）

(中國時報)