兩岸敵意問題 必須面對

2018年07月09日 04:10 中國時報 張亞中

美國彭博通訊社近日分析指出，就深層意義來說，中美貿易戰其實是雙方在政治、經濟實力、國家體制、全球影響力等層面的對決。

的確如此，中美貿易戰的爆發，絕非只是單純的貿易問題，而可能是「既有霸權」對「崛起強權」的一場預防性戰爭。如果美國決心打這場戰役，大陸又堅決不屈服，美國即可能會從貿易戰再擴大戰場，包括南海與台海在內，以航行自由或捍衛民主為名的軍事實力戰。那麼，美國是否也會希望台灣陪她進行這一場「維護美國霸權」的戰役？台灣又該如何自處？

當台灣被明確要求表態時，正是台灣的最大夢魘。一個從來沒被檢驗過的問題於是出現：台美關係是否還重於兩岸關係？

國民黨馬英九執政時期的戰略選擇，是希望採取維持多邊的友好關係，因此有所謂「親美、友日、和中」之說，但從用字來看，對美要「親」，對大陸只是要「和」。就政治層面而言，兩岸仍處於敵對狀態，可是聯繫美台關係的卻是獲美國國會支持的《台灣關係法》與近日通過的《台灣旅行法》。

雖然國民黨高層頻繁與大陸高層會面接觸，但所談問題也是經貿居多，迄今為止，仍避談如何解決政治敵意問題，因而在中美這場霸權戰中，國民黨高層會否公開表示「兩岸關係高於台美關係」，並明確站在大陸這邊，拒絕配合美國的要求與利用，值得懷疑與觀察。

民進黨與其他泛綠的選擇則極為明確，不僅長期主張「台美關係高於兩岸關係」，對他們來說，弱化中國、裂解中國是從李登輝以來台獨分離主義者夢寐以求的期望，因而這場戰役被視為千載難逢的戰略機遇期，當然更樂於站在美國這一邊，追隨美國打這場遏制中國戰略崛起之戰。

作為全球霸權的美國，在維護其霸權時從不手軟，也毫不猶豫。霸權的出手，策略是靈活的，絕非只用單一面向，手段絕對是凶猛的，有時犧牲美軍的生命也在所不惜。鬥倒蘇聯，迫使日圓屈服，分化歐盟，製造伊斯蘭世界的混亂，均是美國集體意志下的產物。美國能否如願遏制中國是一個問題，但有此意願已是事實。

台海曾在1950年代有過幾次軍事衝突，但在1970年代以後，兩岸之間僅有口頭叫囂、外交爭奪、軍事對峙，後來也有了相互交往，這是因華府還沒有把北京視為戰略上的威脅對手，才不需要台灣，也因為兩岸「分治、敵對、交往」的混合現狀，符合美國的東亞戰略需要及利益。

可以這麼說，直到2017年，美國還沒有把台灣當做遏制大陸的一張「攻擊性」或「刺激性」戰術牌使用，但如果當前中美貿易戰的目的不僅是貿易，而是美國要遏制中國的戰略崛起，以維護自己的霸主地位，那麼，由美國以往在全球的作為來看，他不會不打台灣這張牌的。對於美國而言，如果打台灣牌能有利於干擾、削弱、遏制中國，那麼，美國是不會客氣的。

對台灣而言，「安全上依靠美國，經濟上需要大陸」，但「台美關係重於兩岸關係」一直是以往的選擇。如今當中美貿易戰開打，台灣被利用為遏制中國的「戰術牌」時，難題就出現了：台美關係與兩岸關係何者應為優先？台灣願否、能否拒絕做為美國遏制中國的打手？民進黨的答案一如往昔，但國民黨與台灣民眾的抉擇是什麼呢？

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)