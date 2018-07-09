金正恩迴旋餘地消失中

2018年07月09日 04:10 中國時報 劉國興

自6月12日「川金會」後已歷3周餘，美國總統川普和北韓領導人金正恩在新加坡的共同聲明因缺少北韓棄核的實質內容，因此歐美媒體及智庫多予以撻伐，但川普對負面批評頗不以為然，認為所獲良多，例如北韓8個月未核爆或測試飛彈，自行炸毀豐溪里核試坑道，3名美國人質被釋放及美軍遺骸將被送回等。

許多人認為川普主動暫停美韓軍演，是先給紅蘿蔔的甜頭，以鉤住金正恩繼續談判，且軍演可視情況隨時恢復。更多人推測川金會的下一步是美國祭出可檢驗、不可逆的「棍棒」：北韓棄核程序及時限路線圖，而且推測時限不會遲於2020年底美國總統大選投票前。

美國的紅蘿蔔與棍棒並用表示仍有把握讓北韓最後屈服。川金會後，美國國務卿蓬佩奧赴北京見習近平，接著在東京見日本、南韓外長，他強調的重點就是北韓棄核前國際要繼續給予經濟制裁。足見美國的「最大限度施壓」策略，除逼金走上談判桌外，仍是一張王牌。隨後6月22日川普簽署行政命令，對北韓實施的經濟制裁延長1年。

其實金正恩未嘗不知設法解除經濟制裁的壓力，就等於尋回生存空間，可以繼續擁核。是以川金會後金正恩6月19日三訪習近平，主要目的就是金正恩以保證不使中國在朝核問題上被邊緣化，來換取北京協助解除國際經濟制裁。以地緣政治而論，國際經濟制裁如果沒有北京配合，自然成效將大減。

事實上，安理會前9輪的制裁北京配合的不多，所以小金才能繼續搞核武。可是此次習的答覆是，中國很難不顧國際社會對北韓的制裁，而單方面對北韓進行援助，只能考慮人道援助。習的意思很明顯，在美中貿易戰開打之際，他暫不會另闢第二戰場。也因此金正恩在接續的美朝談判中處於劣勢。

7月6、7日蓬佩奧第三度赴平壤談判，以求落實川金會宣言。據媒體報導，蓬佩奧此行談判對北韓徹底非核化、北韓安全保證、歸還韓戰美軍遺骸等立場都十分堅定，尤其花相當多時間商討北韓棄核時間表及核武、飛彈設施的申報單。顯然美國這次祭出了棍棒。

如今球已在金正恩手上，重點是小金要如何在談判實力不如對方、安全還看不到時，就先交出一張令美國感到「有誠意」的棄核清單，且提報清單是在川普有競選連任壓力的時限下。

目前金正恩的迴旋餘地似已逐漸消失，無怪乎蓬佩奧剛走，北韓外交部就發表聲明稱美方此次片面施壓，強硬要求完全棄核，「令人遺憾」。

（作者為國立台灣大學政治系兼任副教授）

(中國時報)