2018年07月09日 04:10 中國時報 李武忠

台灣有「水果王國」美譽，但今年入夏以來因水果豐收，從香蕉、鳳梨、木瓜及火龍果無不價跌成災，價賤傷農，農政機關疲於奔命四處滅火，但表現讓總統、行政院長、民眾、農民都不滿意。當然水果生產有一定的季節，短期透過補貼、收購、救助、加工等措施或可解燃眉之急，但是要如何避免年年發生「水果之亂」，農委會應有治本的對策。

日前農委會祭出「三支箭」：總產量的10%外銷、加工10%、直接促銷10%及八大措施，誓言在3年內要達成穩定國內農產品產銷機制，唯業界多不看好。

事實上農委會所提的八大措施許多早已實施，卻未能發揮預期效果，主要是因本位主義作祟、對新科技生疏、執行力不佳、績效非升遷重要指標等。而且解決農產品產銷失衡需防患於未然，政府應在事前亦即農民要種植之前，即透過大數據收集歷年氣候、雨量、風災、日照、病蟲害、產量、產地、批發、零售價格、消費情況等數據，委請學者專家分析後，向農民提供種植各種蔬果可能的市場價格波動、供需失衡等風險頻度，幫助農民做理性的決策，避免一窩蜂搶種。而不是在水果滯銷之後才來指責農民「努力種也要聰明種」。

接下來也應建立預警機制，依紅、黃、綠燈或風險高低分級管控，才能及早啟動各種應變方案，包括加工、外銷、促銷、倉儲、收購等，來穩住農產品價格。

其實任何農產品產銷失衡都有前兆，農委會應盡早發現並在情況未惡化前提早因應，而不是像現在等農民生產過剩、價格大跌時再幫農民找出路。

為了協助農民，政府應先務實地穩住大陸市場，這是台灣水果外銷最快、最佳的出路，之後再積極透過貿易談判，包括降低關稅、簡化通關流程、相互安全認證等，幫助農民打開更多外銷通路，這才是根本解決之道。但這些工作光靠農政機關難以成事，必須結合政府各部門和民間的力量，才能拓展新市場。

農委會此次開出3年的遠期支票，以內閣首長異動的頻率，也不知道未來跳票能找誰負責。不過農民再弱勢，手上也都是有選票的。民進黨若想繼續執政，農民的苦絕不容再漠視。

（作者為農經學者）

(中國時報)