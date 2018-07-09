農民選票教訓跳票

友善列印
中國時報
李武忠

台灣有「水果王國」美譽，但今年入夏以來因水果豐收，從香蕉、鳳梨、木瓜及火龍果無不價跌成災，價賤傷農，農政機關疲於奔命四處滅火，但表現讓總統、行政院長、民眾、農民都不滿意。當然水果生產有一定的季節，短期透過補貼、收購、救助、加工等措施或可解燃眉之急，但是要如何避免年年發生「水果之亂」，農委會應有治本的對策。

日前農委會祭出「三支箭」：總產量的10%外銷、加工10%、直接促銷10%及八大措施，誓言在3年內要達成穩定國內農產品產銷機制，唯業界多不看好。

事實上農委會所提的八大措施許多早已實施，卻未能發揮預期效果，主要是因本位主義作祟、對新科技生疏、執行力不佳、績效非升遷重要指標等。而且解決農產品產銷失衡需防患於未然，政府應在事前亦即農民要種植之前，即透過大數據收集歷年氣候、雨量、風災、日照、病蟲害、產量、產地、批發、零售價格、消費情況等數據，委請學者專家分析後，向農民提供種植各種蔬果可能的市場價格波動、供需失衡等風險頻度，幫助農民做理性的決策，避免一窩蜂搶種。而不是在水果滯銷之後才來指責農民「努力種也要聰明種」。

接下來也應建立預警機制，依紅、黃、綠燈或風險高低分級管控，才能及早啟動各種應變方案，包括加工、外銷、促銷、倉儲、收購等，來穩住農產品價格。

其實任何農產品產銷失衡都有前兆，農委會應盡早發現並在情況未惡化前提早因應，而不是像現在等農民生產過剩、價格大跌時再幫農民找出路。

為了協助農民，政府應先務實地穩住大陸市場，這是台灣水果外銷最快、最佳的出路，之後再積極透過貿易談判，包括降低關稅、簡化通關流程、相互安全認證等，幫助農民打開更多外銷通路，這才是根本解決之道。但這些工作光靠農政機關難以成事，必須結合政府各部門和民間的力量，才能拓展新市場。

農委會此次開出3年的遠期支票，以內閣首長異動的頻率，也不知道未來跳票能找誰負責。不過農民再弱勢，手上也都是有選票的。民進黨若想繼續執政，農民的苦絕不容再漠視。

（作者為農經學者）

(中國時報)

金正恩迴旋餘地消失中 大法官助長多數暴力？

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。