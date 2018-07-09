找對解藥 別讓衰退的預測成真

2018年07月09日 04:10 中國時報 主筆室

過去兩年，台灣經濟因外銷暢旺，去年GDP仍能維持2.8%的成長率，今年外銷因全球貿易戰開打，將面臨極不確定因素的挑戰。各方原本期待，今年4月出現復甦的商業景氣可以成為GDP成長的新支柱。惟商業發展研究院日前預測，商業景氣「領先指標」出現反轉，商業景氣將於9月分達到高峰後轉升為降，並從11月開始快速轉為衰退。

若政府無作為，本次商業景氣將是「高峰最矮」且「衰退速度較快」的1次循環，商業風險提高，景氣嚴峻，不容小覷。

商研院景氣小組指出，「領先指標」的6項子指標中有3項明顯衰退，包括民間固定資本形成、初次失業給付及商業服務業淨進入率等3個循環指數，在「同行指標」中也有多個指標下滑，包括「服務業受雇員工數」、「不動產及住宅服務GDP」。其中，民間固定資本形成，也就是一般重視的「固定投資」，曾在2016年7月領先台灣經濟帶動復甦，但在10個月後（去年4月）就反轉下降，一路降到今年3月。這種和整體景氣背離的變化，當然拖累景氣復甦，令其力道不夠強勁。因此，當它在今年4月「止降反升」時，大家一度對它寄予厚望，希望成為景氣的抗衰因子，但是才3個月又反轉下滑，令人擔心。主持本項研究的商研院董事長許添財建議，政府應用力推動「5+2產業創新計畫」及「亞洲‧矽谷計畫」，促進大量投資，別讓衰退的預測成真。

其實，商研院使用的資料是到今年6月分，但造成商業景氣顯著變化的另一個因素是軍公教年金改革，其對商業服務業產生的消費衰退效果可能在7月後才會明顯，這使商研院目前的預測可能還是「較實際為佳」的預測。加上美中貿易戰也是7月初才確定開打，其對台灣出口間接產生的負面效果、轉化為對商業消費的衝擊，也需要一些時日才會產生。在考量這兩種衝擊之下，若政府和企業沒有特殊作為，則年底商業衰退可能會較商研院預測的狀況更糟。這是面對此項預測時，吾人應有的認知。

但是，許董事長為這項衰退風險提出的對策，也就是要求政府「確實執行」5+2產業創新計畫和亞洲‧矽谷計畫，顯然下錯藥方。試想，「5+2產業創新計畫」今年編列了634億元預算，「亞洲‧矽谷」計畫編列了112億元預算，兩者合併746億元預算。這746億元預算只占去年台灣總固定投資3.63兆元的2.1%、台灣民間總消費9.04兆元的0.8%，或國內生產毛額（GDP）16.34兆元的0.46%，除非兩項計畫今年可以立刻誘發巨大的所得或投資效果，否則，任何可以讓台灣固定投資或民間消費提高幾個百分點的措施，大概都可以對台灣景氣產生強過上述兩計畫「確實執行」的效果。

以國際貨幣基金（IMF）2014年對先進國家的研究來看，政府公共投資可以在當年對經濟生產誘發出0.4倍的效果，逐年提高到第4年的1.5倍效果；若效率頗高時，可以達到第1年0.8倍、第4年2.6倍的效果；但如果效率低時，第1和第4年可獲得的效果分別為0.2和0.7倍。

因此，如果台灣上述兩計畫的效率夠高，可以在今年產生0.8倍效果時，將會使經濟生產提高約600億元新台幣，或0.37%的經濟成長率，這看來是一個不錯的結果。

但讓我們觀察兩岸關係對陸客來台消費的影響，陸客從2016年的351萬人下降為今年預測的223萬人，以觀光局估計的每人平均日消費228美元、平均停留7夜來看，已經年減少613億元消費，約略就是上述兩大計畫效率夠高時的經濟效果。此外，當兩岸關係改善，台灣各種水果價格下跌時，才有一個可以出口、消解剩餘的方便途徑，不會讓問題惡化無解。若在兩岸關係惡化、能源供給又堪憂之下，「民間投資不振」產生的經濟下滑效果更可能遠大於上述效果。例如總固定投資只要增加個5%，就可讓經濟生產增加1815億元、成長率提高1.1%。更好的解藥當然是穩健的兩岸關係，以及能源政策。

(中國時報)