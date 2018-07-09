2018年07月09日 04:10 中國時報 主筆室

中美貿易戰開打，財經官員千篇一律認為「對我影響不大」。台灣是出口導向經濟體、全球製造鏈重要一環，出口是台灣GDP成長最主要支柱，貿易戰對台灣影響真的不大嗎？

官員應有居安思危之慮，台灣站在於貿易戰風險前鋒，絕對稱不上「居安」。但財經政委鄧振中說，初步看對台灣的影響不大；央行也說對台灣的經濟影響有限，因為台灣半導體有領先優勢，因此對其產業衝擊亦有限。

國外專家的看法則相當不同，他們認為台灣、南韓出口市場中，大陸與美國比重都高，在大陸投資設廠再出口美國的比重又不少，因此在亞洲國家中，台、韓同被列為受損嚴重的國家，受損程度甚至高於中、美兩個當事國。

央行曾針對中美貿易戰的影響做過評估，報告中就指出，因為台灣深度整合在全球供應鏈中，因此受到的影響大。根據WTO（世貿組織）提到的全球價值鏈參與率，台灣參與率高達67%，是全球第2高，比韓、星的60%出頭都高。因此在貿易戰開打後，台灣產業與經濟的處境既為難又微妙，但無論如何絕對稱不上安全。

這次貿易戰的影響，也不會只是清單中的商品而已，許多供應鏈與投資計畫都將受到貿易戰的影響而改變，可以說，這可能是一次全球性產業大洗牌。台灣會因此受害或受惠，非常不確定。或是說，政府與企業如果有能力事前預測掌握，有可能減輕受害程度，甚至創造出受惠條件，如果不能，就會受害。

更長期來看，WTO的多邊架構已被撇到一旁，如果未來WTO式微，對台灣會不利，因為雙邊談判中，台灣要取得優勢有其現實的困難。

官員也許要安慰民眾而「故作鎮靜」，不過在實際作為上，應該要有強烈的危機意識。

(中國時報)