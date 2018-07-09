公司法修正，功虧一簣

2018年07月09日 04:10 中國時報 孫效孔

立法院6日三讀通過《公司法》修正案，其最重要的任務就是促進投資。那麼，修正案有達到這個基本目標嗎？當初行政院版草案在立法院審議過程中，以「大同條款」、「SOGO條款」和第27條的「刪除法人董事」最受矚目。而刪除法人董事這一條，直接影響企業長期投資意願與成效，最後卻未能列入修正內容。

公司董事得為法人，是台灣特有的制度，始作俑者就是政府。為了以行政權掌控公股股份，立法不僅讓政府擔任董事，也任意由企業以法人身分進入董事會。政府作為董事，頂多影響公司的經營效率，表面上還是為全民利益把關。但民營企業擔任董事，就開啟了各種舞弊的管道，長期不但壓抑公司的資本支出，也嚇阻了社會資金的投資意願。

企業中的公股在過去有其時代背景及需要，時至今日，除了攸關民生、壟斷或國家安全的理由以外，公股對經濟的推動作用遠不及民股，公股指派法人董事只會投票，沒能力協助公司經營，有時更淪為政黨的打手，甚為社會詬病。

民營企業擔任董事，世界主要國家均無此一制度，因為無法增進經營效率，造成的問題更大。在台灣，民股法人董事產生的問題包括規避真實股東之法律責任、助長內線交易、掩護利益輸送等統統是扼殺民間投資的凶手。

法人董事指派之自然人代表若涉不法，如去年永豐金控事件，主管機關只裁罰法人代表，背後指派之法人竟然沒事。難怪許多上市公司大股東，寧願以其股份成立投資公司競選董事，再指派法人代表參加董事會運作，主管機關也莫可奈何。

投資公司法人代表若涉內線交易，《證券交易法》並不追究背後指派的投資公司，當然掌控投資公司的藏鏡人就安然無恙。許多股價崩盤的上市公司，大股東總能夠在高點時脫手，卻都不會涉及內線交易，這和利用投資公司擔任法人董事有極大的關係。

民間企業的負責人或大股東，藉由交叉指派為法人代表的方式，可名正言順拿小股東的錢，圖利與本人好處有關的其他企業。上市公司的大股東們藉由法人董事這個後門，日以繼夜地暗中剝削小股東的利益。正如許多文獻指出，股權過於集中，會壓抑有利全體股東的投資支出。

民國102年以前，全體上市櫃公司發放的現金股利都在8000億以下，但2018年可能上看1.6兆。不但如此，上市櫃公司海外未匯回獲利，近10年以來，從1兆暴漲至4.8兆之多，難怪台灣民間投資不振。

《公司法》修了半天，在經濟部護航之下，否決了金管會的提議，留下了第27條這個危害民間投資的首惡。行政院推出的「金融發展行動方案」要在兩年內新增百家上市櫃公司，似乎是瞄準了擴大投資的紅心，但如果法人董事不除，精明的台灣投資人恐怕不會買帳。（作者為開南大學財務金融系副教授）

(中國時報)