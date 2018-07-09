2018年07月09日 04:10 中國時報 黃光國

中央研究院新科院士名單，近日出爐了。近年來，中研院醜聞頻傳，未來又面臨院士斷層危機，院士光環也隨之消退。日前院士會議曾邀請科技部長陳良基談「基礎學術研究的重要性」，現場院士質疑不斷，之後綜合議案討論的7個提案中，有5個建議政府應重視基礎研究，不能只考量應用產值。

陳良基在台大擔任副校長期間，即以「技轉王」著稱。院士們指出今天台灣學術界「重應用而輕基礎」的根本問題，必須溯源到中研院自身的研究取向。

中研院本來是做「純學術研究」的機構，在李遠哲擔任中研院院長後，就開始設立形形色色的「研究中心」，大搞所謂的「產學合作」。嚴格來說，「學術論文」跟「產學合作」的「技術報告」並不相同。技術報告在獲得專利後，必須能轉為生產之用，否則過不了多久就會變成「垃圾論文」。

在西方國家，「產學合作」通常是由廠商出資，並指定研究方向，這樣錢才能「花在刀口上」。但中研院的產學合作則是藉「學術自由」之名，由研究者自己找題目，只求「出版論文」或者申請「專利」，卻不講「技轉」實效。結果變成大家目的不在「技轉」，而是拿「技轉」論文向科技部或教育部申請經費，拿納稅人的錢當「冥紙」燒。

久而久之，學術界就出現了所謂的「大咖」，他們通常都是長袖善舞，能掌握研究資源的人，有本事出版一大堆「掛名論文」，內容五花八門。但萬一這些大咖識人不清或遇人不淑，替他們「打工」的研究生在研究報告上做了手腳，他們就會跟著「中箭落馬」。

近年來，台大校長、中研院院長、教育部長紛紛爆發學術倫理問題，其癥結即在於中研院帶動的這種研究風氣。現在教育部長之所以沒有人敢接，原因之一，就是「大咖」們都害怕上台後必須接受「吳茂昆式」的檢驗，偷雞不著蝕把米。

香港城市大學校長郭位院士在上次競選中研院院長時，曾經主張將中研院搞「產學合作」的研究中心，像工業研究院那樣畫歸給經濟部來管理，這個主張是正確的。

現在中央研究院隸屬於總統府，試問總統府何德何能，如何去管中研院？如果中研院的權力結構持續不改，將來葬送掉的不僅是它自身的聲望，而且是台灣整個學術和教育的前途！

（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)