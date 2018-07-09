郭貝爾代孕城市 與北捷對話

2018年07月09日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

探索城市的命運，德國音樂劇場作曲家海納恩‧郭貝爾作品《代孕城市》下月將舉行亞洲首演，日前來台勘景，選定北捷北投機廠作為演出地點，這也是北投機廠首次舉行交響樂演出。

著墨生活與愛情的掙扎

郭貝爾表示，樂團和城市兩者之間有時非常相似，就像不同演奏群相互抗衡又彼此碰撞，「在城市生活的人們，不也正是吸取不同經驗，尋找各種生存的可能性。」

郭貝爾表示，他不讓自己只是描繪音符，而是讓自己像是建築師般雕琢聲音，把聲音當成雕塑品，試圖反映都市與樂團之間的隱性關聯，「我對於描繪單一城市如紐約或柏林沒有太大興趣，但我對都市景觀的改變、政治的發展等很著迷。」在《代孕城市》中，郭貝爾著墨人們對於生活與愛情的掙扎，如何在人口眾多的城市找到生存之道，這些都是他想要在《代孕城市》裡做的討論。

郭貝爾從1980年起，已在歐陸現代作曲與劇場界引領風騷，他曾被瑞士《日內瓦時代報》讚譽為「劇場煉金大師」。

首次於北投機廠演出

郭貝爾作品距離台灣觀眾並不陌生，過去曾經來台演出的作品包括《白紙黑字》、《史迪夫特的事物》以及《進擊的狂想》等等，每每都讓觀眾留下深刻的印象。《代孕城市》至今問世14年，過去曾由拉圖指揮柏林愛樂演出過，這次則是選定台灣由台北市立交響樂團作亞洲首演，朱宗慶打擊樂團也將助陣演出。

郭貝爾幾次來台觀察，他覺得台北人面對21世紀，有比較現代化的生活方式；同樣的，北投機廠也是很有現代感的地方，歷史感不太強烈，不過，卻擁有很多人類與機械的互動與衝突感，「我很確定的是，台北這座城市有這部作品演出所需要的所有元素。」

(中國時報)