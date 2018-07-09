曾為甄嬛傳配樂 趙家珍崇尚自然

古琴是文人雅士的象徵，最能彰顯讀書人謙沖含蓄的特性。圖為大陸浙江地區一場戶外古琴音樂會，吸引無數遊人欣賞。（新華社）

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中國時報
／台北報導

經歷過文化大革命，3000年中國文人樂器古琴歷史命脈曾經一度遭逢傳承斷層，但在大陸改革開放之後，開始尊重也重視古琴藝術，把自己的文化找回來。被封為大陸國家級非物質文化遺產古琴藝術傳承人的趙家珍，正是承先啟後的中生代代表。

趙家珍目前是中央音樂學院教授，在琴界以演奏技術純熟，意境深遠聞名，她曾為《後宮甄嬛傳》、《紅樓夢》與《笑傲江湖》等多部熱門電影、電視劇錄製古琴音樂和擔任古琴藝術指導。除此之外，她對於教學也相當投入，趙家珍說，「要彈好琴，得在技術上精益求精，先成為琴匠才有資格去追求形而上的文化與意境，進而成為一名琴家。」

文化學者林谷芳就表示，琴界正面臨老一代逐漸凋零，而新生代尚未崛起之際，中生代正是傳承關鍵，「趙家珍正是中生代最優秀的古琴名家，她琴音中的深度，都能讓後輩與當代人看到我們中華傳統文化的美感。」

趙家珍學生遍及大江南北，她重視基本功，「基本功好了，才能把古琴彈出音樂，而不是把古琴彈出聲音。」趙家珍常跟著學生對彈，「只有這樣，學生有一點點偏差，我可以立刻提點。」趙家珍說，她不規定學生必須如何去做，「我路徑開放，但我目標很明確。」趙家珍說，她常常跟學生腦力激盪，「《瀟湘水雲》開頭描述山水畫卷，是不是應該更柔美？」、「道家不是講空，空究竟應該是心中無物還是心中有物？」這些問題不但提供了學生思考的機會，也讓趙家珍對於古琴有更多的想像。

「一切都是自然最好。」趙家珍說，彈琴本身就是要跟音樂之美相融合，「聲音的高低、長短，表達的是人們內心情感的收與放，如果不自然，只會讓彈者放任，聽者彆扭，無法收修養身心的作用。」

(中國時報)

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