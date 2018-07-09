古琴裡的父親 黃永明最瞭

2018年07月09日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

問世超過3000年，中國文人樂器古琴已經被聯合國教科文組織列入「人類口述與非物質文化遺產」，蘊含中國傳統文化內涵，在傳統中國藝術發展中不曾缺席。在台灣，古琴在國樂發展歷程中不曾缺席，古琴演奏家黃永明表示，台灣很幸運，古琴藝術自然傳承，不曾間斷，持續帶給樂迷更多的藝術啟發。

黃永明出身於國樂世家，父親黃體培是中華國樂會總幹事，熟悉各種國樂器，黃永明表示，從小家裡不時都會傳出樂聲，父親的朋友、學生都會來家裡上課，作客，「但父親從來不教我。」黃永明說即使父親不教，她曲子聽過幾遍就記住，還會知道父親的學生哪裡彈錯。

從小在絲竹聲中成長，但是真正走上這條路是一個感傷的經歷。原來黃永明高中聯考沒考上，父親病危之際，強烈希望她一個女孩家不要離家太遠，於是去考在家旁邊的國立藝專，放榜時她15歲，父親已經彌留。後來父親過世，黃永明在家裡壁櫥深處發現父親藏的兩張琴，「其中一張琴刻著我的名字，我知道他對我有期待，從此決定把古琴學好。」

「我很後悔父親生病那段時間，沒有好好認識他。」黃永明說父親生前常常喝酒，白天睡覺，晚上起床工作，「我那時不明白，覺得我的父親跟別人不一樣，我很不諒解。」黃永明後來整理父親遺物，看見父親用毛筆字寫的國樂教材，看見父親為了印樂譜每晚努力刻的鋼板，那麼一絲不苟，條理分明，「我才了解了他的內心世界。」

黃永明表示，古琴的琴譜跟一般的樂譜不同，無論是手勢或是演奏動作，都被濃縮在一個拼貼的字當中，宛如密碼，學習者得靜下心來，仔細解讀，背到滾瓜爛熟之後才能開始真正練習，然後演出，「古琴演奏看似優雅，不食人間煙火，但一開始的學習完全從容不起來，手忙腳亂加上左右腦打結，但是一段時間之後，就可以漸入佳境。」

已經從台北市立國樂團退休，黃永明現在除了演出教書之外，也在佛光山台北道場開大班課，盼用生活化方式推廣古琴文化，「我編了許多音樂，有些是古琴獨奏，有些是古琴二重奏，就是希望讓學古琴的人覺得可以親近。」

(中國時報)