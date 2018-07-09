許榮哲找到核心價值 文學路更遠

2018年07月09日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

一出手就拿遍台灣各大文學獎，被譽為台灣「六年級世代最會說故事的人」，許榮哲從台大農工轉身進入文學圈，他不諱言靠的就是參加文學獎獲得肯定；也因為他曾以研究的精神來看待文學獎，他認為分析、掌握得獎要素，就是一種說故事的訓練過程，「我能一本一本寫《小說課》，文學獎是重要的養分。」

《小說課I、II》在大陸銷售計20萬冊，曾以〈迷藏〉獲時報文學獎第23屆短篇小說甄選獎第3名的許榮哲坦言「出乎意料」，然而看大陸讀者分享，舉凡「教你3分鐘打動面試官」到「如何成為偷故事的人」，都以許榮哲的《小說課》為範本，也不難看出故事行銷的時代，他以理性分析小說，找出「公式」的耙梳、導讀，讓一般人也感覺到說好故事並不那麼難。

對很多人而言，得獎成為一種「魔咒」，意謂很可能會限制接下來的寫作風格與發展，許榮哲以自己為例，「當年第一次得獎，小野給了我很高的評價。」

許榮哲仍然記得小野以蔡明亮導演的《青少年哪吒》類比自己的小說，他也因此深深受到該電影的影響，「一個有高度的人給的肯定，會成為巨大的影響。」

從文學獎開始走到今日，成為「走電人」電影公司負責人、編劇、導演，也開班教編劇和故事行銷，許榮哲說，從文學獎得主到說故事的人，「這是一趟漸漸理解、認同自己的旅程。」許榮哲認為，不論小說、編劇、電影，都是自己說故事的媒介，只要找到自己最喜歡的核心價值，「往自己的路走，不論從純文學、文學獎甚或大眾文學邁進，都可以是機會。」

(中國時報)