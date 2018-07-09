彭佳慧船家情歌獻高雄

2018年07月09日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

彭佳慧昨賣力飆嗓，全場歌迷陶醉。

彭佳慧、A-Lin、旺福、八三夭、滅火器等人8日在高雄啤酒節輪番開唱，彭佳慧昨與妹妹、閨蜜同台獻唱，妹妹擔任合聲。她表示心情很好，現場湧入上萬名的觀眾，讓她興奮直說：「看到很多人非常開心，有多少的困難馬上忘掉！」似乎已走出先前婚變陰霾。

彭佳慧前天提早南下到高雄，與妹妹及閨蜜在飯店花一整晚練歌，十分敬業。身為屏東人的她，表示高雄、屏東地理位置都是靠港地區，她的姑丈是船長，擁有一艘自己的漁船，她透露以前通訊設備不發達，討海人每天出海捕魚，妻子都會到港口等待自己愛人的歸來，因此她昨特地準備了〈行船人的純情曲〉與〈等無人〉不插電（Unplugged）版本，唱給高雄的歌迷聽，她說：「這2首都是非常浪漫的情歌。」

大陸巡演14日登場

她此趟在高雄開唱，因時間匆忙行程緊湊，來不及回屏東老家與家人相聚，但妹妹全家大小都到高雄陪她工作、力挺她，可見一家人的好感情。

她上周出國兩次，行李竟掉了兩次，幸好後來找回來，沒有損失，她解釋說：「因為轉機，我們這個團隊所有人的行李都來不及轉回來，這次是經紀人的行李因為大陸隨機抽查安檢，安檢時間太晚沒有送上飛機。」她14日將展開「我想念我自己」大陸巡迴演唱會，首場於上海拉開帷幕。

喝酒勿開車

(中國時報)