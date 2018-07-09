徐潔兒激活跑魂 勇闖15K越野路

2018年07月09日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

徐潔兒越野賽要經過森林，挑戰不小。

徐潔兒（中）與苗族部落女性合照。

徐潔兒深耕大陸多年，去年以陸劇《生逢燦爛的日子》沉穩幹練女強人角色受觀眾喜愛，她日前獲邀擔任「2018海峽兩岸暨港澳地區戶外挑戰賽」形象大使，在重慶彭水縣帶參賽者們越野跑，「殺青後原本還有點慵懶的身心又被激活了，跑步前有點擔心，因為近幾個月忙拍戲，鍛練時間沒以前多，但是到了這個美麗環境又想挑戰自己，跑女魂再上身。」

此次參加越野跑必須挑戰柏油路、石子路、山路、泥漿路等多種路段，難度頗高，組委會原本建議她領跑就好，最後還是堅持參與越野跑賽事。她說，由於跑量沒以前多，有點忐忑不安，所以保守跑了15公里，途中爬過山坡、踏過泥濘、跑過石礫、越過樹林，在摩圍山這個號稱「中國森林氧吧」的風景區中享受大自然洗禮，不但洗肺，還洗滌心靈。

剛拍完《絕代雙驕》

這次共1000多位運動愛好者參賽，她說途中特別累，因為有泥濘地差點滑到，但跑到10公里時非常舒服，跑完更是開心，很有成就感，「期待接下來再用腳步丈量更多美麗地方，跑步就是這樣，如果有惰性就會慢慢放棄，如果堅持下來，就會對跑步特別有熱情，對生活特別熱愛。」她剛拍完《絕代雙驕》，主演的古裝劇《媚者無疆》也將播出。

她跑齡其實才3年多，但已完成10多次半馬賽事、2場134公里超馬、1場101公里的越野賽、3場全馬，被稱為「越野女神」。今年上半年也當了塞班馬拉松推廣大使，還去了布拉格跑馬，早已是成功挑戰破百公里超馬賽事的跑步達人。徐潔兒認為，比起馬拉松，越野賽更是自己與自己的對話，在一場又一場的賽事中，挑戰自己也迎接新的自己。

豁達面對得失無常

跑步能讓人凍齡？她說，身體和皮膚都更緊實，心態也變得陽光灑脫，生活上更平靜與專注，「有時候連著幾天沒流汗就會覺得渾身不對勁，其實我算是個有點懶的人，從小到大對於列目標並有計畫執行一直有難度，現在卻因為跑步，變得更有行動力和執行力，面對得失與無常，心理狀態變得比以前更豁達，這是誰也搶不走的珍貴經歷。」

(中國時報)