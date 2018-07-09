余杰恩小吳慷仁 黃文廷帥似蔡凡熙

18歲的黃文廷有張明星臉，常被說像坤達和蔡凡熙。

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中國時報
報導林彥君
20歲的余杰恩外型神似吳慷仁。

2018第7屆璀璨之星海選8日評選「演藝組」，吸引熱愛表演、擁有熱忱的參賽者一早到現場排隊報名，在今年參賽者中也出現許多高顏值明星臉，有長得像吳慷仁、坤達和蔡凡熙的綜合版，還有神似雙胞胎兄弟郭彥均、郭彥甫的參賽者報名。

今年參賽者來自各行各業，如台積電工程師、超商店員、公務員，也有來自日本、新加坡、韓國、香港等海外參賽者，更有人連續2天報到參加海選，企圖心強。

參賽選手高顏值又多才多藝，18歲的黃文廷，有陽光男孩外型，被說像坤達或蔡凡熙，他習武8年，曾獲全中運武術長拳冠軍，海選時表演側翻等高難度動作，曾在畢業影片演男主角，希望參賽完成演藝夢想，他說：「未來能當武打明星。」

楊凱文能唱能舞

20歲的余杰恩專長是爵士鼓，長得像吳慷仁；20歲的林子堯神似雙胞胎兄弟郭彥均、郭彥甫。16歲的李姿儀以高亢的歌聲讓評審驚豔。20歲的洪怡琪氣質清新，2年前開始參演學生製片，近期也將參與電視劇，飾演伊林藝人楊鎮的女兒，她表示：「我的夢想是當演員，希望有機會加入伊林團隊。」

「演藝組」參賽者才藝精銳盡出，有人表演溜溜球、模仿秀、主持、1人分飾2角、彈琵琶、電子琴、B-BOX、空手道、芭蕾舞，還有參賽者即興唱跳。18歲的楊凱文先是表演舞蹈，再自彈自唱演出，他會爵士鼓、鋼琴、詞曲創作，高中的畢業歌曲還是他的自創曲。

(中國時報)

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