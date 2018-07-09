2018年07月09日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

哥倫比亞前鋒Falcao的太太Lorelei Taron以美圖T9拍攝的照片，不僅套用了復古濾鏡，更突顯出美圖T9的人像景深功能。（美圖提供）

哥倫比亞明星球員J羅的前妻Daniela Ospina，同時也是哥倫比亞門將David Ospina的妹妹，世足賽上也以美圖T9拍攝美照。（美圖提供）

世足球場上踢得熱烈，觀眾席上也相當火熱，全因球星的美女女伴親身到場支持，包括哥倫比亞J羅的前妻Daniela Ospina、葡萄牙C羅的女友Georgina Rodriguez等，而且分別在個人Instagram帳號上分享全新美圖T9手機拍攝的美照，像Georgina的發文短短2天內就獲破百萬讚數，可見不僅世足的號召力高，美照的吸睛度也讓人著迷。

而最近引起話題的C羅女友Georgina Rodriguez，不僅在世足賽的場邊與友人秀出超大鑽戒，讓大家猜測是否已經與C羅正式結婚，還在Instagram上傳身穿C羅7號葡萄牙球衣、以美圖T9拍下美照，照片不僅呈現如單眼般細膩的景深功能，而且就算是側臉照也能發揮到美圖T9強大的美肌功能。

全新的美圖T9手機集自然修容、拉長身高、瘦身等特效，全是女生拍照不能少的美圖功能，哥倫比亞前鋒Falcao的太太Lorelei Taron也上傳了以美圖T9拍攝的照片，不僅套用了復古濾鏡，照片中突顯出美圖T9的人像景深功能，打造出與一般美照不一樣的感覺。

(中國時報)