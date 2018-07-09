LG乾衣機 省時免曬衣

2018年07月09日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

LG免曬衣乾衣機，3萬8900元起，預計8月正式上市，9月30日前買就送多功能堆疊架。（LG提供）

全國電子的台灣三洋7.5KG乾衣機，特價8390元，再享分期5期0利率優惠。（全國電子提供）

燦坤的Panasonic 10.5公斤Cuble滾筒變頻洗衣機，原價4萬8900元，會員價4萬2900元，送不鏽鋼真空杯4入組及全家千元商品卡3張。（燦坤提供）

LG Styler蒸氣清乾洗機採嵌入式設計，隱藏在衣櫥中不突兀之餘，還有與手機APP連動、以及室內除溼等多項功能。（LG提供）

LG Styler蒸氣清乾洗機，5萬9900元。（LG提供）

不僅因為梅雨季，受到日益嚴重的空汙問題，許多消費者已經不願意在室外曬衣，加上台灣氣候潮溼，衣服容易因曬不乾而產生霉味，近年乾衣機已成為消費者的新選擇，LG趁勢推出「免曬衣乾衣機」，採取除溼機的概念，即使乾衣也不怕衣服縮水，而且不會像傳統乾衣機一樣散發熱風，更減少32%耗電量，在韓國月銷逾5萬台，此次看準台灣市場成為第2開賣地區，預計8月上市至年底前將銷出1500台。

高溫洗烘 有效除菌

而像洗脫烘滾筒洗衣機就因集多功能於一體，對小家庭來說不僅省下買烘衣機的錢，更可善用家中有限空間，燦坤觀察，目前小家庭客就占該類商品銷量約近3成，加上台灣的潮溼氣候及空汙問題，因此高溫洗烘行程中的高效除菌功能，受到有小孩的家庭喜愛，整體銷量有12%成長，而近日燦坤也推相關優惠，買再送實用禮物。

如果只想添置乾衣機的消費者仍有相當多的選擇，全國電子表示，近半年乾衣機整體銷售狀況，相較去年同期成長3成，特別是5到7.5KG的機種最為熱賣，近日再推多款乾衣機優惠，像三洋的5KG及7.5KG的乾衣機分別同享特價折扣，另再享5期0利率分期，可趁梅雨季時趕快下手。

除了乾衣外，LG的Styler蒸氣清乾洗機也是打理衣服的好幫手，在韓國已達月銷1萬7000台的亮眼業績，因當地的聚餐文化，不少上班族的西裝常殘留烤肉、酒、煙味，西裝又不能常洗烘，而LG Styler在30到40分鐘內就可完成多項需求，就算皮衣都能使用其高級烘乾功能，而且還可利用蒸氣殺菌除蟎、去除異味等，加上其擁有TureSteam技術和獨特的擺動衣架模式，有助保持衣服整潔、除皺及除味，其嵌入式設計更能節省空間，現在台灣各大通路同樣有售。

(中國時報)