超商手搖飲料 創意混搭正夯

7-11西西里風檸檬咖啡，即日起於高雄、屏東、嘉義、台南共1340店販售，7月18日全台上市，大杯售價65元；7月17日前CITY CAFE美式、西西里風檸檬咖啡第2杯7折。（7-11提供）

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中國時報
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萊爾富攜手雀巢美祿推出限量恐龍專屬聯名杯，70元，7月17日止冰沙全品項第2件6折。（萊爾富提供）
全家黑痞可樂咖啡，7月11日～7月15日全家會員限定59元。（全家提供）
7-11一顆檸檬青茶，即日起於671間門市上市，特大杯售價60元。7月9日至7月11日，憑Line折價券，可享「一顆檸檬青茶」第2杯半價。（7-11提供）

今夏出現「極端高溫」現象，已帶動超商冰飲結構較去年同期成長超過3成，包括消暑的檸檬茶飲、向來熱銷的冰咖啡系列等。超商近期追加日本流行的可樂混搭咖啡，以及用檸檬混搭的歐美「西西里咖啡」，藉由創新喝法搶攻手搖市場。

7-11繼6月分於特定門市試辦「西西里風檸檬咖啡」後，不到2周便售出超過10萬杯，18日起於全台門市推出。而現萃茶系列的「一顆檸檬青茶」，滿足不喝咖啡的族群，以每杯完整一顆檸檬的分量，現榨後以黃金比例加入台灣四季春青茶。

全家引進日本最夯的飲料可樂咖啡，以咖啡冰磚+義式濃縮咖啡，再倒入整整一瓶350毫升的可口可樂，濃烈的咖啡香，搭配可樂風味，絕對是今夏最潮的喝法！此外，鑒於夏季消費者喜歡檸檬口味，同樣推出「西西里咖啡」。而除了飲料多變化，全家本次也發行夏季限量的紅色泡泡潮杯。

(中國時報)

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