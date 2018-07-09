買車前 就是要試車

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中國時報
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買車大概是僅次於買房的高額消費，與其做了各種規格、價格比較功課，還不如親自坐上車、開一趟路來確認是否能滿足自己的需求，近年車廠心態逐漸轉為鼓勵消費者試乘、試駕，除了展現對產品的信心，更實際的是帶進銷售訂單。

TOYOTA小鋼炮邀試駕

南陽實業最近推出業界首創「一試千金」試乘活動，鼓勵消費者買車前務必到HYUNDAI展間試乘，若試乘完最後決定購買它牌同級車，將會送1000元禮券給消費者。上個月和泰汽車也邀請網路活動的中獎者，親自上大鵬灣賽道完整體驗將在9月上市的小鋼炮TOYOTA AURIS。

南陽實業表示，一試千金活動開跑至今，已成功帶進來客數成長50%，目前雖然還沒送出「1000元」，但實際上也的確發生客人來試HYUNDAI的SUV運動休旅，最後卻買了別家的MPV車款，雖然依照遊戲規則必須是同級車才送，但客人透過試車才瞭解自己的需求更重要。

台灣本田抽家電購物金

另外，中華三菱正進行「試乘好食機」，8月31日前試乘品牌旗下任一車款，就有機會抽到陶板屋套餐券、或是購車基金1萬元，活動網址：http://act.5230.com.tw/int-reserve/。台灣本田目前也有體驗活動，8月5日前試乘全車系即可抽日立家電購物金，訂車再抽百萬加油金。

(中國時報)

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