HYUNDAI SANTA FE 大空間 載人載物都方便

HYUNDAI SANTA FE有汽油、柴油以及5人、7人座等不同規格，售價自102.9萬元起，近期追加一款SANTA FE大7人座安全旗艦版，優惠價119.9萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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方向盤較一般車款略粗，握感也更加穩固。（陳大任攝）
中控台的配置明確，下方的置物空間實用性高。（陳大任攝）
衛星導航功能相當便利，下方功能選項簡明。（陳大任攝）
第二排座椅可調整斜度，平整地板是一大優點。（陳大任攝）
行李廂空間採極大化設計，還提供小型置物處。（陳大任攝）

HYUNDAI SANTA FE搭上近年興起的SUV風潮，在家庭市場獲得不錯的成績，南陽實業也大器提供汽／柴油引擎、5／7人乘座等多樣化的車款供消費者選擇，4700mm的車長其實在都會使用是相當便利的，空間夠大能載人載物，但不致於過長而不好停車。

為了要提供較佳的乘坐感受，前座椅配置12向電動調整，並附有電動腰靠功能，還具備3段式電熱調整，這在冬天是很實用的功能，第二排座椅的空間更佳，不但可以前後滑動，椅背也可以調整傾斜度，這對長輩來說是很貼心的配置，若為7人座的車型，雖然業者稱為標準7人座，但購車前不只要親自試坐，並且瞭解如何操作第二排座椅。

最近南陽實業又推出了SANTA FE大7人座安全旗艦版，除了延續車體採用高張力鋼材，配置7具SRS安全氣囊、VSM整合式車身動態管理系統、TPMS胎壓偵測警示系統、DBC陡坡緩降輔助系統、HAC上坡起步輔助系統等特色之外，7月再升級AVM環景輔助、BSD盲點偵測警示、LCA車道變換後方警示、RCTA後方交通警示、FCW前方碰撞警示以及LDWS車道偏移警示等6大主動安全科技，可讓行車安全再提升。

(中國時報)

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