VOLVO XC90 T8 Inscription 兼具油電節能與北歐奢華

VOLVO XC90 T8 Inscription售價為385萬元，試駕車選配有「氣壓式懸吊控制系統，附5項調整駕駛模式」，需加價15萬元，總車價為400萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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方向盤為典雅的雙色設計，功能鍵也簡明易用。（陳大任攝）
前座椅造型美觀，乘坐舒適性以及支撐性具佳。（陳大任攝）
車門使用木質、金屬、皮革與塑料，頗具美感。（陳大任攝）
中控台為9吋整合觸控螢幕，在倒車時可提供四周視野。（陳大任攝）
試駕車為7人座設定，滿座時，行李廂空間所剩不多。（陳大任攝）

這次試駕的VOLVO XC90 T8 Inscription和一般的VOLVO很不同，它配置了2.0L汽油引擎及電能系統，透過渦輪增加可將引擎榨出320hp最大馬力，若加入電能馬達的87hp可一舉衝上407hp綜效動力，其實，按照VOLVO的設計，純電續航里程約在45km，已可應付平時上下班代步之用。

VOLVO XC90 T8 Inscription的座艙非常豪華，最搶眼的是與水晶玻璃名廠Orrefors Sweden合作的排檔頭，但能讓車主最有感的應該是前座椅，除了具備電動調整、記憶、加熱等功能，還具備背部側邊支撐及腿部延伸支撐的電動調整，同時還提供有5種模式選擇的背部按摩功能，這在購車時一定要要求銷售人員示範並提供體驗。

另外，這次試駕的車子加配了「氣壓式懸吊控制系統，附5項調整駕駛模式」，除了可提供車主在面對不同路況即時調整（例如越野模式升到最高、跑車模式降到最低），最貼心的功能是車輛停妥之後，會自動調整回一般車高，另外在後廂取放重物時，還可以手動調整高低，最大落差可達5公分之多，看似不多，其實是相當實用的配備。

(中國時報)

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