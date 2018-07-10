強颱瑪莉亞來襲！今晚到明午 風雨最強

2018年07月10日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

瑪莉亞颱風路徑潛勢預報圖

今年第一個襲台的颱風瑪莉亞，今天下午起將逐步影響台灣，由於瑪莉亞速度快、威力強，氣象局昨在9小時內海陸警齊發。氣象局表示，今天白天北部、東北部就會開始降雨，暴風圈傍晚接觸陸地，愈晚風雨愈大，明天中午過後台灣本島才會脫離暴風圈。雨勢以北部山區最大，其次是中部山區和北部平地，都會有豪雨，其他地區則為大雨等級；風力以新北最強，陣風可達10級，其餘為7級。

全台各縣市，除宜蘭宣布今天上午正常上班課外，其他各縣市全天都正常上班課，但各縣市今天上午9時會再與氣象局視訊會議，下午或晚上若發生臨時性強降雨，屆時是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

各縣市今天正常上班課

氣象局簡任技正伍婉華昨晚表示，強颱瑪莉亞在台灣東南方海面持續朝西北西移動，時速30公里，路徑略往北修正，預估颱風中心將從彭佳嶼附近通過，或再稍偏北至琉球海域，登陸台灣機率大減，馬祖和大陸沿海反而必須提高警覺。

颱風中心最終將通過何處？仍須視太平洋高壓強度而定，在最後24小時，稍微偏北或偏南都還有可能。

路徑北修 馬祖提高警覺

根據氣象局預報，昨晚瑪莉亞中心的最大風速降為每秒53公尺（16級風），瞬間最大風速每秒65公尺（17級風以上），7級暴風圈半徑280公里、10級風半徑100公里。由於昨日行經的海域溫度較低，不利於發展，強度正逐漸減弱，預估接觸北部陸地時為中颱上限至強颱下限。

今天上午瑪莉亞暴風圈將抵達東部海面，海上航行與海域活動最好暫停。傍晚暴風圈開始接觸東北部，除南部、東南部外，中部以北都會進入影響範圍，馬祖地區也要小心。

新竹以北各縣市都在7級暴風圈範圍內，苗栗、花蓮受侵襲機率逾8成，台中、彰化7成多，南投逾6成，雲林5成多。受影響程度依序為北部、東北部、中部。

7級暴風圈涵蓋新竹以北

氣象局強調，瑪莉亞因移動速度快，降雨時間也會比較短，雨量集中在今晚至明天清晨，屬於短期強降雨型態，無論平地或山區都須留意淹水、土石流。

(中國時報)