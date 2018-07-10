提出種電比例上限20％等6訴求！反太陽能 七股漁民北上抗議

台南七股承租魚塭的養殖漁民9日北上行政院陳情，反對將優良漁業生產環境畫入發展太陽能光電的區域，希望政府單位能制定明確規範，讓漁業與綠能可以共存共榮。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

蔡政府能源政策到處碰璧。深澳火力電廠因空汙問題引來居民反彈，太陽能發電也遭漁民抗拒。台南七股養殖區80位漁民昨前往行政院陳情，希望當地太陽能種電業者能將40％種電、60％漁業生產的比例，調整為20％種電、80％漁業生產，以免破壞七股特有的淺坪式養殖，維持漁業生產環境。

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不滿影響淺坪養殖環境

蔡政府預估至2025年再生能源供電量提高至20％，在全台力拚太陽能種電之際，台南七股養殖戶卻有不同意見。七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽表示，七股是台灣西岸養殖漁業中，唯一不抽取地下水養殖的地區，地形地貌沒有受到破壞，也是全台唯一生產、生態、觀光「三位一體」的養殖區，同時是保育鳥類黑面琵鷺重要棲地。

所謂淺坪式養殖，是過去七股地區因應沿海地下水水質不良，無法抽水使用，當地利用自然潮差換水，形成特殊的養殖方式，因此地形地貌得以獲得保留，成為黑面琵鷺棲地，但太陽能種電，極有可能改變此一養殖方式、進而影響生態。

憂心破壞黑面琵鷺棲地

楊惠欽說，雲、嘉、屏地區的養殖業，1公頃約有40～50萬元漁穫，由於收獲好，當地漁民多半不願租地給太陽能業者；但七股因漁穫不佳，養殖不賺錢，他擔心土地租給太陽能業者後，會破壞當地的地形地貌，讓七股淺坪式養殖逐漸消失。

楊惠欽表示，政府發展太陽能的政策沒有錯，但太陽能業者需要大面積土堤進行太陽能板建置，七股養殖業可能被迫從淺坪式養殖改成深水式養殖，這是錯誤的行為，造成地方恐慌；開發商規畫40％種電、60％生產，漁民希望政府出面協調，將種電比例調降至10％或20％。

漁民在陳情書中提出6點訴求，要求政府為養殖業把關，包括綠能設施須將黑面琵鷺覓食區排除在外；將未抽取地下水的養殖區排除在外；農委會應推廣地層下陷區養水種電；政府不得同意光電業者在七股地區申請使用土地變更；漁電共生須取得相鄰土地所有權人同意；光電業者申請專案場域，應由地方政府舉行說明會，讓在地居民有參與機制等。

(中國時報)

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