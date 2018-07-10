對民進黨失望 反深澳自救會提訴願

2018年07月10日 04:11 中國時報 張理國 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

「反深澳燃煤電廠自救會」等民間團體昨前往行政院，呼籲撤銷深澳燃煤電廠環差，民間團體也向行政院提起訴願救濟，自救會長陳志強表示，過去民進黨在反國民黨時，拿了多少人的選票及政治利益，但現在呢？他只能說整個東北角偏鄉居民及基隆市民，對民進黨真的很失望。

過時資料 無法因應新生態

民間團體「反深澳燃煤電廠自救會」、「綠色公民行動聯盟」等多個團體前往行政院抗議，並聯合深澳、瑞芳、基隆居民提起「撤銷深澳電廠環差處分訴願」。反深澳自救會認為，深澳現在狀況與2006年差距過大，應以新案辦理環評；深澳電廠取得經濟部籌設許可逾3年未建廠，應依環評法16條之1辦理環境現況差異分析；土地使用變更涉及保護區、對環境有加重及不利影響，應就變更部分重辦環評；以及開發無視保育區與汙染管制，環評欠缺完整調查評估。

到場聲援的「左下角工作室」負責人王醒之表示，2006年的資料已經無法用於2017年及2018年，蔡政府等於是用過時、不堪用的資料來因應新生態危機，等於是世紀大欺騙；他也質疑台灣真的缺電、真的需要燃煤電廠嗎？

「松菸公園催生聯盟」召集人游藝也順著蔡政府再生能源的邏輯說，政府要花1000億蓋深澳電廠，何不拿來補貼綠能發展，解決北部尖峰用電問題，而不是拿1000億來蓋燃煤電廠。

改革人民 強逼空汙大家吸

陳志強說，前宜蘭縣長陳定南為了宜蘭水土保持，不准山坡地開發，曾說「寧願一家哭不願一路哭」，但現在的執政黨背道而馳，為了深澳電廠「寧願空汙大家吸，不願健康大家有」，蔡政府不是改革自己的政府而是只會改革人民的政黨。

陳志強說，東北角偏鄉不論哪個政黨執政從未重視過，都是用回饋金來收買，政府只會告訴民眾有多少好處，但有哪個好處能深耕永續？「都是嫌惡設施」！

他又說，執政黨還是反對黨時，藉反空汙之名得到政治利益，上台後蔡政府雖強調謙卑、謙卑、再謙卑，「最終還是會告訴你，你不服，可以透過法律程序提訴願、行政救濟。」現在他們提出行政訴願，除了行使人民的權利，也是告訴政府，「你們不是改革自己的政府，是改革人民的政黨。」

(中國時報)