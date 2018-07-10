光電業撒錢 開10倍行情租地

台南市七股區黑面琵鷺保護區北邊的海埔魚塭，傳出有250公頃被租賃或收購並將用來種電，養殖戶擔心生態改變。圖為台南七股潟湖。

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中國時報
╱台南報導
政府鎖定布袋投入太陽能發電，民間業者也搶進，與不利耕作農地的地主合作，不少地主一個拉一個，預期未來布袋將呈現到處是光電板奇景。（本報資料照片）

政府推動綠能光電產業，不只興起一股農田種電熱潮，更有業者瞄準沿海地區的養殖用地，要以漁電共生方式設置太陽能板種電，台南市七股區黑面琵鷺保護區北邊的海埔魚塭傳出有250公頃被租賃或收購並將用來種電，引發當地養殖戶憂心當地良好的生態就此改變。

黑琵保護區北側的海埔魚塭地總面積約1200公頃，目前實際從事養殖活動的約占9成以上，據了解，其中有7成養殖戶是向地主承租，以生產文蛤為大宗，採淺坪式養殖，七股地區文蛤占全台產量2成，品質穩定，市場接受度高，頗受消費者青睞。

三股里長黃仙立表示，去年開始，有光電業者開始接洽地主租地，甚至開出高於行情近10倍價錢承租，不少地主轉而與業者簽約，並要求漁民結束養殖，已影響到養殖戶生計，且當地鄰近黑面琵鷺保護區，漁業養殖也是黑琵重要的食源之一，大規模種電是否改變國際級保育候鳥黑面琵鷺每年來台度冬現況，進而危及沿海生態，誰都不能保證。

目前業者取得承租權的魚塭地及自有土地約有250公頃，未來規畫以漁電共生方式架設光電專區，光電設備面積不得超過4成，還得維持原有養殖活動，但楊姓養殖戶質疑，該地多以淺坪式養殖為主，為了設置太陽能光電設備，對地貌改變不小，也會改變物種，他就聽說有合作的養殖戶因此拆夥，對好不容易打出的文蛤品牌造成傷害。

陳姓漁民則有不同看法，他認為現在漁村人口老化問題嚴重，與其讓土地閒置，不如出租給有意經營的業者，提高使用率，老人家也能夠有一筆收入，但聽說太陽能發電雖然是乾淨能源，但太陽能板的清洗是否會造成汙染不得而知，而且海邊鹽分重，設備維護也是大問題。

環保人士認為，除了對居民生計造成衝擊，發電系統設置區過於接近黑面琵鷺保護區，大量的光電板是否會影響鳥類生態，到現在還沒有辦法做出有效評估，這對於致力發展生態觀光的七股地區來說，也是一個隱憂。

(中國時報)

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