蘭潭蓋太陽能 嘉義市府開條件

2018年07月10日 04:11 中國時報 呂妍庭 、呂筱蟬／綜合報導 、呂筱蟬／綜合報導

台電計畫在嘉義蘭潭水庫西北方設置水域型太陽光電發電系統，引來不少質疑和反對聲浪，9日嘉義市副市長張惠博邀相關單位開說明會，會中重申市府立場，強調水質必須確保安全無虞，同時不妨礙景觀，市府才同意台電施作，出席的市議員蔡文旭則表示，「不要在嘉市後花園放進格格不入的太陽能板」。

台電預計在蘭潭水庫設置水域型太陽光電發電系統，年發電量約300萬度，覆蓋面積2.3公頃，占水庫總面積80.6公頃的2.85％，約裝設8000片太陽能板，經費1.39億元，日前嘉市議長蕭淑麗接獲多位民眾陳情，喊出「自己蘭潭自己救」。

嘉市府昨邀集相關單位開說明會，台水僅強調確保用戶用水品質，如有新的設施進來，會再配合相關單位進一步研議。市府工務處長李建賢指台電3月向市府申請路權，要施作變電箱，但市府並未核准，另5月中一次會議，台電曾提到市民未同意前，台電不會在蘭潭開發太陽能。張惠博要求台電正式開發前一定要確認民意，「任何一種專業不能凌架市民觀感之上」，而市府態度也很明確，除水質安全外，就是要與景觀融合。

此外，桃園市目前核發9口光電埤塘，包含基樁型2口、浮力型7口，有2口因位於都市計畫內暫緩，另有6組業者因法規加嚴而打退堂鼓。

光電埤塘對水質影響及生態衝擊都引發民眾疑慮，桃園市政府經濟發展局公用事業科長江信潔表示，其中有1口埤塘，因距民眾住家太近，有300戶居民反對，擔心變電站影響健康，還有人疑慮影響到風水，最後只好請業者向水利會另租別處埤塘。江信潔說，光電埤塘設置後，每3個月進行水質監測調查，太陽能板一用至少20年，嚴禁使用化學藥劑清洗，以免造成汙染。

(中國時報)