電廠不暫緩 將成選戰痛點

2018年07月10日 04:11 中國時報 郭建伸 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

反深澳燃煤電廠自救會昨赴行政院提出訴願救濟，引發綠委議論。綠委高志鵬昨說，他至今仍反對興建深澳電廠，除了環保考量，他也擔憂若不暫緩興建，恐成為年底選戰痛點。

深澳火力發電廠，不止影響北、北、基、宜、桃供電，由於空汙問題，也可能直接、間影響綠營9合1選舉5縣市選情。對於高志鵬的談話，行政院發言人徐國勇說，立委的意見，政院都會參考跟尊重，但深澳電廠的進程規劃並沒有改變。負責督導能源政策的政務委員張景森昨也說，「應該還好吧！」新北市也要用電，不蓋深澳電廠北部的電從哪裡來？

高志鵬說，他深諳行政院長賴清德急於解決五缺議題，但他在今年3、4月時就在行政立法會報建議「暫緩興建」，若仍要持續的話，民進黨恐落入非核家園與空汙議題的兩難，面對外界質疑「恐難說清楚」。

高志鵬說，國民黨新北市長參選人侯友宜在深陷文大宿舍案前，也都不斷緊抓深澳議題猛打，甚至邀蘇反對深澳電廠，就可知道國民黨打算從此議題從中得利。

他強調，若深澳電廠不暫緩，國民黨可能從雙北市、基隆、宜蘭一起串連連署公投，成為年底選戰議題，「贊成蓋電廠的投民進黨，不贊成的投國民黨」，到時對綠營選情恐不利。

高志鵬說，他早在行政立法會報時就建議過應該要暫緩興建深澳電廠，但當時行政部門仍認為要興建，透過政策宣導讓民眾不會疑慮，但他認為這些科學數據很難在成見中解釋清楚。他強調，自己的立場仍跟質詢賴清德那天一樣，反對興建深澳電廠。

(中國時報)